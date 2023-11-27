Стас Давыдов, Лида Нижникова и другие: в Риге пройдет первая конференция о личном бренде

Это мероприятие станет значимым событием для фрилансеров, экспертов, творческих личностей, предпринимателей, маркетологов и всех, кто стремится укрепить свой личный бренд и расширить профессиональные горизонты.

В Риге пройдет первая конференция о личном бренде Фото: Пресс-фото

Конференция откроет новое направление в деятельности сообщества "ОМ" - платформу для регулярных офлайн-встреч и обмена опытом среди экспертов и предпринимателей.

"Мы организуем эту конференцию, чтобы предоставить уникальную возможность для обучения, вдохновения и нетворкинга, - говорит соорганизатор мероприятия, бизнес-коуч и спикер Латвийской торгово-промышленной палаты Ольга Троицына. - В современном мире, где личный бренд играет ключевую роль в профессиональном развитии, наша конференция предлагает практические инструменты и стратегии для его укрепления и продвижения".

В программе конференции предусмотрено выступление восьми спикеров, включая Стаса Давыдова, создателя канала "This is Хорошо", Арсения Паля, основателя бренда косметики Arsenijs Fabrica, Луизу Романову, организатора благотворительного мероприятия MID.LV, художницу и арт-коуча Кристину Рапохину, ведущую канала на YouTube "Попутчики" Лиду Нижникову и соавтора YouTube-канала и владелицу модного бренда Tagil Валерию Бируле. История создания и развития личного бренда каждого из спикеров - это рассказы о преодолении, инновациях и личной мотивации. Выступающие поделятся не только своими успехами, но и трудностями, с которыми они сталкивались на пути к созданию своего уникального бренда.

Во второй части конференции все гости примут участие в брейнсторминге и групповых дискуссиях, разрабатывая свои собственные стратегии развития и находя партнеров для будущего сотрудничества.

"Конференция дает шанс узнать из первых рук о стратегиях создания и продвижения успешного личного бренда, которые применяют ведущие эксперты в Латвии. Это настоящая кладезь знаний и опыта для всех, кто хочет выделиться и добиться успеха", - комментирует спикер и соорганизатор конференции, эксперт по продвижению и продажам в Instagram Мишель Шехурина.