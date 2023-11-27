"Пьяные водители есть и в Польше": в аварии пострадал бусик "Twitter-конвоя"

"Пьяные водители есть и в Польше. Жизненные переживания некой дамы сбили с пути наш домашний бус с прицепом. Слава богу, пострадал только транспорт, ну и немного нервы", - рассказал о столкновении Познякс.

К посту были добавлены и реквизиты Agendum, по которым можно поддержать деятельность "Twitter-конвоя".

Dzērājšoferi ir arī Polijā. Kādas kundzes dzīves pārdzīvojumi izsita no ceļa mūsu mājas busu ar visu piekabi. Paldies dievam, cietuši tikai bleķi, nu un nedaudz nervi.



AGENDUM

LV86HABA0551051961757 pic.twitter.com/NPAjhYSx2G — UkReinis Pozņaks (@poznaks) November 26, 2023

Как указал порталу Apollo.lv Познякс, авария произошла, когда бусик возвращался домой. На обратном пути из Украины в него врезался другой автомобиль. Люди не пострадали.