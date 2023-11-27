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"Пьяные водители есть и в Польше": в аварии пострадал бусик "Twitter-конвоя"

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Фото: Poznaks/X

Глава "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс в социальной сети Х рассказал, что в Польше в аварии пострадал один из микроавтобусов "Twitter-конвоя".

"Пьяные водители есть и в Польше. Жизненные переживания некой дамы сбили с пути наш домашний бус с прицепом. Слава богу, пострадал только транспорт, ну и немного нервы", - рассказал о столкновении Познякс.

К посту были добавлены и реквизиты Agendum, по которым можно поддержать деятельность "Twitter-конвоя".

Как указал порталу Apollo.lv Познякс, авария произошла, когда бусик возвращался домой. На обратном пути из Украины в него врезался другой автомобиль. Люди не пострадали.

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