Министерство сообщения поддержало идею лишать прав за превышение скорости больше чем на 30 км/ч

Сейчас закон о дорожном движении предусматривает, что санкция на лишение прав вступает в силу, если разрешенная скорость движения превышена на 51-60 километров в час. В этом случае применяют штраф в размере от 240 до 320 евро и запрет на использование водительских прав на три месяца.

В свою очередь если скорость была еще выше, то соответственно возрастает денежный штраф и период запрета на использование прав.

Новикова на заседании CSDP добавила, что запланированные предложения по поправкам к закону о дорожном движении включают в себя введение денежного штрафа вместо предупреждения за превышение скорости выше шести километров в час. Внесены и предложения по новому определению электросамокатов.

"В частности, определение электросамокатов будет дополнено компонентом мощности, кроме того, будет включено требование о том, что электросакатом является двухколесное транспортное средство", - добавила Новикова.

В то же время она отметила, что предусмотрены требования к скоростным дорогам, правилам парковки и остановки, касающимся эвакуации транспортных средств.