Министерство сообщения поддержало идею лишать прав за превышение скорости больше чем на 30 км/ч

Министерство сообщения поддержало предложение Министерства внутренних дел ввести запрет на использование водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час, заявила на заседании Совета безопасности дорожного движения (CSDP) директор департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Анния Новикова, сообщает агентство LETA.
Сейчас закон о дорожном движении предусматривает, что санкция на лишение прав вступает в силу, если разрешенная скорость движения превышена на 51-60 километров в час. В этом случае применяют штраф в размере от 240 до 320 евро и запрет на использование водительских прав на три месяца.
В свою очередь если скорость была еще выше, то соответственно возрастает денежный штраф и период запрета на использование прав.
Новикова на заседании CSDP добавила, что запланированные предложения по поправкам к закону о дорожном движении включают в себя введение денежного штрафа вместо предупреждения за превышение скорости выше шести километров в час. Внесены и предложения по новому определению электросамокатов.
"В частности, определение электросамокатов будет дополнено компонентом мощности, кроме того, будет включено требование о том, что электросакатом является двухколесное транспортное средство", - добавила Новикова.
В то же время она отметила, что предусмотрены требования к скоростным дорогам, правилам парковки и остановки, касающимся эвакуации транспортных средств.
"Также в предложениях предусмотрено наказание за повторные нарушения без обязательного страхования гражданской ответственности (ОСТА) и без техосмотра, то есть за подобные нарушения в будущем, если предложения будут поддержаны, наказывать можно будет только один раз в день", - указала Новикова.
Представитель министерства напомнила, что среди предложений, внесенных в настоящее время в закон о дорожном движении - обязательная регистрация самокатов, которая вступит в силу с апреля будущего года, оценка безопасности дорожного движения каждые три года, зоны и условия использования сервисов коллективного пользования, а также группы по коррекции поведения для водителей, осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения.
Также приняты поправки к новым требованиям к зимним шинам, в свою очередь новейшие поправки к правилам дорожного движения еще предстоит принять Кабинету министров. Они включают требования к дорожному движению на скоростных автомагистралях, обязательные шлемы для велосипедистов в возрасте до 16 лет, обязательные шлемы для водителей электросамокатов в возрасте от 14 до 17 лет и другие требования.
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