Гражданка РФ и Молдовы в шоке от проверки пограничников в Нарве. Комментарий полиции

Полиция: иностранцы сами показывают фотографии со своих телефонов

Руководитель группы нарвского пограничного пункта Андрус Сойоне подтвердил, что Татьяна действительно прибыла на границу и попыталась попасть в Эстонию.

"На пункте пропуска женщина была подвергнута первичному пограничному контролю - были проверены ее личные и проездные документы, проведен первичный опрос", - рассказал Сойоне и добавил, что, поскольку Татьяна не смогла объяснить цель своего путешествия, она была направлена на дополнительную проверку документов.

"В ходе беседы она не смогла дать четких ответов о цели своей поездки, постоянно меняла свои показания и не имела соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки", - объяснил он. По его словам, эти факты и стали причиной, почему Татьяну не впустили в Эстонию и она вернулась в Россию.

Что касается проверки личных фотографий, то тут, по мнению полиции, проблемы нет. "Для подтверждения причин въезда в страну и целей пребывания иностранцы обычно сами показывают пограничникам на своих телефонах брони и билеты, необходимые для пребывания в Эстонии. В большинстве случаев все подобные документы хранятся у иностранцев в телефонах", - объяснил Сойоне. По его словам, Татьяна сама показала содержимое телефона сотруднику, но, к сожалению, никаких документов, брони или билетов, подтверждающих цель ее поездки, там не было.

"Утверждение, что сотрудник погранпункта как-то непрофессионально повел себя с иностранкой, расспрашивая, какие товары или продукты она хотела бы здесь приобрести, также не соответствует действительности", - считает он, добавляя, что сотрудник лишь объяснил женщине, какие санкции действуют в настоящее время, а также сообщил, что из Эстонии в Россию нельзя ввозить санкционные товары.

В полиции также еще раз подчеркнули, что границу Эстонии могут пересекать только те, кто имеет на это право. "Это означает, что мы очень внимательно относимся к путешественникам, опрашиваем их и выясняем, зачем они едут в Эстонию и куда направляются", - заключил Сойоне.