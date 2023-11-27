Гражданка РФ и Молдовы в шоке от проверки пограничников в Нарве. Комментарий полиции

В редакцию Rus.Postimees обратилась гражданка России и Молдовы Татьяна, которая утверждает, что полицейские на нарвской границе обращались с ней некорректно и заставили показать все личные фотографии.
"Со стороны РФ прошла все быстро, а вот со стороны Эстонии провела 40 минут", - рассказала Татьяна, которая прибыла на нарвскую границу во вторник утром. Она утверждает, что эстонские пограничники ее отвели в маленькую комнатку для допроса.
"Проверили мою фотогалерею на телефоне от начала и до конца, задали вопросы про маму, папу, бабушек, мужа, про меня. Кто, кем, где работает. Обсмотрели рюкзак вдоль и поперек", - описала Татьяна и добавила, что у нее было собой примерно 50 евро, а сотрудник полиции взял ее кошелек и просмотрел каждую монету.
Татьяна уточняет, что пограничник начал расспрашивать о цели ее визита в Эстонию. "Я сказала просто туризм. Меня спросили, куда конкретно хочу пойти и что посмотреть. Я ответила про крепость и торговый центр, а мне принесли отказ и сказали: "Езжайте в Молдавию и там покупайте что хотите", - описала Татьяна.
Она также задалась вопросом, законно ли было просматривать ее личные фотографии. "Это что вообще такое? Я пересекала границу впервые", - возмутилась Татьяна.
Полиция: иностранцы сами показывают фотографии со своих телефонов
Руководитель группы нарвского пограничного пункта Андрус Сойоне подтвердил, что Татьяна действительно прибыла на границу и попыталась попасть в Эстонию.
"На пункте пропуска женщина была подвергнута первичному пограничному контролю - были проверены ее личные и проездные документы, проведен первичный опрос", - рассказал Сойоне и добавил, что, поскольку Татьяна не смогла объяснить цель своего путешествия, она была направлена на дополнительную проверку документов.
"В ходе беседы она не смогла дать четких ответов о цели своей поездки, постоянно меняла свои показания и не имела соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки", - объяснил он. По его словам, эти факты и стали причиной, почему Татьяну не впустили в Эстонию и она вернулась в Россию.
Что касается проверки личных фотографий, то тут, по мнению полиции, проблемы нет. "Для подтверждения причин въезда в страну и целей пребывания иностранцы обычно сами показывают пограничникам на своих телефонах брони и билеты, необходимые для пребывания в Эстонии. В большинстве случаев все подобные документы хранятся у иностранцев в телефонах", - объяснил Сойоне. По его словам, Татьяна сама показала содержимое телефона сотруднику, но, к сожалению, никаких документов, брони или билетов, подтверждающих цель ее поездки, там не было.
"Утверждение, что сотрудник погранпункта как-то непрофессионально повел себя с иностранкой, расспрашивая, какие товары или продукты она хотела бы здесь приобрести, также не соответствует действительности", - считает он, добавляя, что сотрудник лишь объяснил женщине, какие санкции действуют в настоящее время, а также сообщил, что из Эстонии в Россию нельзя ввозить санкционные товары.
В полиции также еще раз подчеркнули, что границу Эстонии могут пересекать только те, кто имеет на это право. "Это означает, что мы очень внимательно относимся к путешественникам, опрашиваем их и выясняем, зачем они едут в Эстонию и куда направляются", - заключил Сойоне.
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