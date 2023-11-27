Китай отказывается платить за газовый проект Путина и требует новых скидок

Неясно, найдет ли "Газпром" средства для реализации нового суперпроекта. После ухода с европейского рынка компания понесла чистые убытки в размере не менее 10 миллиардов евро в год, а также столкнулась с большими трудностями при уплате налогов. Поэтому компания была вынуждена потратить две трети своих резервов.

Несмотря на финансовое положение "Газпрома", президент России Владимир Путин находится под огромным давлением. Если газопровод не будет построен, то России просто некуда будет девать огромное количество газа. Потеряв европейский рынок, на который до войны поставлялось 150 миллиардов кубометров газа в год, "Газпром" был вынужден сократить добычу газа на четверть.

Путин неоднократно заявлял, что "Сила Сибирь-2" поможет России поставлять в Китай 100 миллиардов кубометров газа в год, что в пять раз больше, чем сейчас. Однако России приходится столкнуться с некоторым сопротивлением со стороны Пекина, которому этот проект не особо нужен, а Монголия также требует оплаты за этот трубопровод, поскольку ожидается, что трубопровод "Сила Сибирь - 2" пройдет по ее территории.

Власти Улан-Батора пока не дали зеленый свет Москве, хотя Путин обсуждал этот вопрос во время встречи с президентом Монголии.

По мнению представителей правительства Монголии, заявление российских чиновников о том, что строительство "Сила Сибири-2" начнется в следующем году, крайне маловероятно.