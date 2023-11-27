Фото ⟩ На Большом кладбище отреставрирована усыпальница семьи Верман

Родовая усыпальница семьи Верман представляют собой уникальное архитектурное наследие XIX века, отмечают в муниципалитете.

Имя семьи Верманисов вписано в историю Риги, поскольку их любовь к Риге дала городу и его жителям непреходящие ценности. Одна из них - Верманский сад, который берет свое начало от сада и финансовых средств, пожертвованных Анной Гертрудой Вермане. Ее дело продолжил сын, Иоганн Кристоф Верман.

Реставрация родовой усыпальницы семьи Верман на Большом кладбище - инициатива реставратора и бывшего директора Рундальского дворца Имантаса Ланцманиса и депутата Рижской думы Риты Нашниеце.

Цель инициативы - почтить древние рижские традиции благотворительности, социальной поддержки и меценатства путем восстановления исторического места захоронения семьи Верман на Большом кладбище.

Реставрационные работы начались в сентябре 2022 года и завершились осенью этого года.

Аутентично отреставрированная и реконструированная родовая усыпальница состоит из двух памятников и двора в стиле ампир. Реставрационные работы проводились в соответствии с разработанной научной методикой реставрации.

Главный реставратор - Эдгар Пурвиньш, который утверждает, что в советское время могила была основательно повреждена - фрагмент колонны был сломан, валялся на земле, каменные блоки памятника находились не на своей оси.

В ходе реставрационных работ были обнаружены каменные основания первоначальной ограды, спрятанные в земле, что позволило восстановить ограду в ее первоначальном положении и размерах.

Особенно тщательная и сложная работа была проделана при восстановлении куба-памятника Анне Гертруде Верман, у которого был срезан угол и частично утрачена гравировка. Была проведена глубокая исследовательская работа по восстановлению утраченных элементов памятников и исторических надписей в том виде, в каком они были в XIX веке.

Реставрацию могилы профинансировало Рижское самоуправление.