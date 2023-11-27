Видео ⟩ Рекордсменка Книги Гиннесса из Латвии рассказала о своем успехе

Татьяна каждый день занимается программированием и воспитанием сына. Десять лет назад ее жизнь перевернулась - ее имя было включено в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает программа Bez Tabu.
Имя Татьяны вошло в книгу в 2012 году. Она установила рекорд самого продолжительного телефонного разговора в мире - женщина говорила по телефону 54 часа 5 минут. Она сохранила несколько реликвий своего особенного года - футболку, которую она носила в то время, а также вырезки из газет и журналов, которым она давала интервью после своего достижения.
Татьяна с удовольствием вспоминает произошедшее. "Это была мечта", - говорит женщина. Рекорд был установлен в супермаркете, где она также осталась ночевать.
Женщина установила рекорд не одна - ей нужен был партнер, с которым можно было бы провести долгий разговор. Вместе с режиссером Леонидом она записала на листе бумаги 72 темы для разговора и сумела произнести почти все из них.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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