Видео ⟩ Рекордсменка Книги Гиннесса из Латвии рассказала о своем успехе

Имя Татьяны вошло в книгу в 2012 году. Она установила рекорд самого продолжительного телефонного разговора в мире - женщина говорила по телефону 54 часа 5 минут. Она сохранила несколько реликвий своего особенного года - футболку, которую она носила в то время, а также вырезки из газет и журналов, которым она давала интервью после своего достижения.

Татьяна с удовольствием вспоминает произошедшее. "Это была мечта", - говорит женщина. Рекорд был установлен в супермаркете, где она также осталась ночевать.

Женщина установила рекорд не одна - ей нужен был партнер, с которым можно было бы провести долгий разговор. Вместе с режиссером Леонидом она записала на листе бумаги 72 темы для разговора и сумела произнести почти все из них.

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