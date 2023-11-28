Видео ⟩ Расчеты только наличными, удобств нет. Жители Резекне недовольны автовокзалом

Посещая автовокзал, журналисты Bez Tabu пришли к выводу, что пройти на него через так называемые парадные двери невозможно. Что касается платежей, то продавец билетов сказала, что ей часто приходится слышать жалобы от недовольных пассажиров.

Кроме того, на остановках отсутствуют ступеньки, а не только навесы. Удобств тоже нет, они расположены в другом здании и доступны только за определенную плату.

Резекненская дума заявляет, что самоуправление не несет ответственность за состояние здания автовокзала, поскольку оно принадлежит частной компании. Территория принадлежит зарегистрированной в Риге компании M.J. Finance. Но там пояснили, что за инфраструктуру автовокзала в первую очередь отвечает арендатор - Rēzeknes autoosta.

Бухгалтер компании Rēzeknes autoosta утверждает, что на автовокзале не установлены терминалы для платежных карт, поскольку компания не хочет платить банкам комиссию за транзакции. Правда, скоро они будут установлены.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu