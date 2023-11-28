ФОТО И ВИДЕО ⟩ Удивительное явление: природа создала на пляже ледяные шары

Аналогичное зрелище можно было наблюдать в начале года на пляже Кабли, где на участке протяженностью около ста метров внимание людей привлекли ледяные шары различных размеров.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары, или "ледяные яйца", - это необычное природное явление, для возникновения которого требуется сочетание нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, температура воды, близкая к точке замерзания, мелкий и неглубокий песчаный берег с небольшим уклоном, а также спокойное, но слегка волнующееся море.

Ледяные шары Фото: Anneli Naar

"При температуре ниже точки замерзания вокруг льдинки начинает собираться все больше и больше льда, а постоянное покачивание и вращение в морской воде приводит к тому, что ледяные комья приобретают круглую форму", - объяснил Кийтсак.