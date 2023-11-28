Движение общественного транспорта в Риге стабилизировалось; автобусы местами опаздывают

Во второй половине дня во вторник в Риге движение общественного транспорта стабилизировалось, однако на отдельных маршрутах автобусы по-прежнему опаздывают примерно на 30 минут, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Она рассказала, что, по сравнению с утром, в данный момент движение общественного транспорта стабилизировалось. Задержки троллейбусов на маршрутах составляют до 15 минут, в свою очередь трамваи курсируют по графику. Исключение - трамвай 7 маршрута, который периодически может задерживаться, так как перевозки на этом маршруте осуществляются как на трамвае, так и на автобусе.
Напомним, утром в Риге прошел сильный снегопад, в результате чего за короткое время снежный покров увеличился на 10 сантиметров, а также образовались снежные наносы до 20 сантиметров.
Принимая во внимание вышеупомянутое, передвижение по дорогам и тротуарам осложнено.
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