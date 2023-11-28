Движение общественного транспорта в Риге стабилизировалось; автобусы местами опаздывают

Она рассказала, что, по сравнению с утром, в данный момент движение общественного транспорта стабилизировалось. Задержки троллейбусов на маршрутах составляют до 15 минут, в свою очередь трамваи курсируют по графику. Исключение - трамвай 7 маршрута, который периодически может задерживаться, так как перевозки на этом маршруте осуществляются как на трамвае, так и на автобусе.