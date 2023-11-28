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Движение общественного транспорта в Риге стабилизировалось; автобусы местами опаздывают

rus.tvnet.lv
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Пробка во время метели в Риге
Пробка во время метели в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Во второй половине дня во вторник в Риге движение общественного транспорта стабилизировалось, однако на отдельных маршрутах автобусы по-прежнему опаздывают примерно на 30 минут, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Она рассказала, что, по сравнению с утром, в данный момент движение общественного транспорта стабилизировалось. Задержки троллейбусов на маршрутах составляют до 15 минут, в свою очередь трамваи курсируют по графику. Исключение - трамвай 7 маршрута, который периодически может задерживаться, так как перевозки на этом маршруте осуществляются как на трамвае, так и на автобусе.

Напомним, утром в Риге прошел сильный снегопад, в результате чего за короткое время снежный покров увеличился на 10 сантиметров, а также образовались снежные наносы до 20 сантиметров.

Принимая во внимание вышеупомянутое, передвижение по дорогам и тротуарам осложнено.

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