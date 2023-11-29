В Риге с приближением зимы за счет автостоянки оборудовали велополосу

"Сюрприз был большим! Буквально пару дней нас не было дома и, когда приехали из деревни, внезапно увидели здесь велополосу", - недовольна изменениями жительница улицы Весетас Линда. Велополоса была оборудована в результате ликвидации автостоянок, которые для жителей округи и так "нарасхват".

Раньше автостоянки были платными, оставлять там свои машины могли те жители округи, которые за 40 евро в месяц приобрели карту автостоянки. Однако теперь 30 мест ликвидированы. Что это будет означать для жителей, оплативших стоянку?

Представитель отдела велоинфраструктуры Рижской думы Ото Озолс объяснил передаче, почему эта полоса была оборудована и почему она вдруг обрывается за перекрестком.

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