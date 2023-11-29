Видео ⟩ В США 12-летний мальчик угнал вилочный погрузчик и целый час убегал от полиции

Мальчик попал в поле зрения полиции вечером в субботу, 25 ноября, когда тот ехал по улицам города. Кто-то сообщил об угоне вилочного погрузчика из начальной школы.

Полиция начала преследовать мальчика в 18:48, включив проблесковые маячки и звуковые сирены. Правда, самым забавным было то, что во время погони скорость погрузчика составляла от 24 до 32 км/ч.

На опубликованном полицией видео можно понять, что мальчик ехал по тротуару, несколько раз пересек перекресток на красный свет и врезался в дорожный знак.

На видео также можно услышать, как офицеры обсуждают, как остановить мальчика, не повредив патрульную машину. Во время погони мальчик разбил или поцарапал 10 машин. Полиция города прекратила преследование мальчика, когда он выехал на автостраду М-14, где управление погоней взял на себя офис шерифа округа.

В конце концов мальчик выехал из города а и остановился после часовой погони. К счастью, в ходе этой необычной полицейской операции обошлось без жертв.