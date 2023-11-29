ПОЛИТОЛОГ ⟩ Как поведет не достигшая своих целей в Украине Россия: пять сценариев долгой войны

Одна из гипотетических моделей - гибридная война "чужими руками". Например, частная компания, зарегистрированной за пределами РФ, но имеющая прямой контакт с Кремлем, приближается к территориальным водам одной из стран НАТО под видом разработки подводного месторождений газа, и высаживает свою вооруженную группу на один из принадлежащих этой стране островов. Конечно, речь идет о чисто воображаемом сценарии, вероятность которого оценить чрезвычайно сложно, но на его основе эксперты попытались смоделировать один из возможных тактических ходов России в будущем.

По итогам "мозгового штурма" большинство его участников согласились, что, скорее всего, Россия будет действовать против Запада относительно малыми силами в зонах наибольшей уязвимости стран НАТО. Целью таких операций будет, вероятно, не захват территорий и ресурсов, а тестирование Североатлантического альянса на решимость дать прямой и моментальный отпор. Действуя в "серой зоне" - то есть без привлечения регулярных вооруженных подразделений – Россия будет иметь возможность отказаться от какой-либо причастности к любым событиям и их последствиям.

Как видим, наиболее оптимистический сценарий, при котором совокупное воздействие санкций и украинского контрнаступления заставит путинский режим отказаться от агрессивных планов в отношении соседей, является лишь одной из многих опций на будущее. Конечно, многие политики и эксперты на Западе продолжают верить в то, что в конечном итоге с Кремлем можно будет так или иначе "договориться", однако популярность жанра сценарного планирования говорит о том, что восприятие России как угрозы продолжает оставаться доминирующим трендом.