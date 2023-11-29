В Латвии растет спрос на электромобили

Покупка электромобиля, несомненно, является практичным и дальновидным выбором, если речь идет об инвестициях в более устойчивое будущее. Не менее важны льготы и преимущества, доступные владельцам электромобилей.

Финансовая поддержка со стороны государства на покупку электромобиля, более низкие расходы на содержание и обслуживание автомобиля, расходы на эксплуатацию автомобиля от 0 евро - вот лишь некоторые преимущества, которые мотивируют заменить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль.

Прежде чем принять решение о покупке личного электромобиля, около 10% всех клиентов SIXT+ выбирают подписку на электромобиль, чтобы убедиться в преимуществах и готовности к жизни с электромобилем.

С ростом спроса на электромобили в Латвии наблюдается значительные изменения в сфере мобильности. Быстрый рост популярности электромобилей свидетельствует о растущем спросе на более устойчивые и экологичные транспортные альтернативы. Эта тенденция идет рука об руку с современными решениями и преимуществами, предлагаемыми владельцам электромобилей, что делает эти автомобили ценным и перспективным средством мобильности в странах Балтии.

Кроме того, как показал европейский барометр автомобилей и мобильности, в котором были опрошены 6000 респондентов из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии и Испании, треть (32%) опрошенных автовладельцев рассматривают возможность в будущем отказаться от личного автомобиля, а 8% полностью готовы от него отказаться. Людям нужны широкие возможности мобильности и удобства, которые дает личный автомобиль, но необходимость владеть автомобилем с годами будет постепенно уменьшаться.