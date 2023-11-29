С должности ушла руководитель Государственного центра содержания образования

Вороненко возглавляла VISC с конца 2021 года, а до этого отвечала в учреждении за реализацию проектов с софинансированием из фондов Европейского союза.

После издания материалов о сексуальном и репродуктивном здоровье для образовательных учреждений в отношении Вороненко было начато дисциплинарное дело, и по распоряжению министра образования и науки Анды Чакши она была отстранена от должности.

В Министерстве образования и науки не смогли сообщить, как долго продлится дисциплинарное расследование, поскольку Вороненко находилась на больничном.