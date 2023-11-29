Экс-депутата Сейма Кайминьша оштрафовали на 24 тыс. евро

Приговор еще можно обжаловать.

По данным агентства LETA, дело связано с пожаром в квартире, где в свое время жил Кайминьш. Пожар произошел в конце 2019 года, ожоги получил и сам экс-депутат.

В конце 2019 года в квартире, которую снимал Кайминьш, случился пожар. Выяснилось, что его причиной стала горящая сигарета, свеча или другой тепловой импульс малой мощности на материале кровати в спальне.

Тогда Кайминьш сообщил прессе, что в спальне съемной квартиры от лампочек загорелся поролоновый матрас. Пытаясь выбросить его в окно, депутат получил ожоги рук, но смог эвакуироваться из квартиры. В Государственной пожарно-спасательной службе тогда сообщили, что общая площадь горения составила 40 квадратных метров.

В договоре аренды, заключенном между собственником квартиры и Кайминьшем, было указано, что арендатор готов возместить ущерб, причиненный его действиями или бездействием.

Страховщик выплатил владельцу квартиры компенсацию в размере 22 785 евро, и теперь компания хочет взыскать полученный ущерб с Кайминьша.