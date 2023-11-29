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Фото ⟩ "Уточки на льду": CSDD собрала ТОП-4 водителей, которые все еще пользуются летней резиной

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Автомобильный протектор зимой
Автомобильный протектор зимой Фото: Edijs Pālens/LETA

В ходе технических осмотров транспортных средств на дорогах сотрудники Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) уже зафиксировали первых "уточек на льду" - автомобили с маленькими протекторами шин.

CSDD предлагает взглянуть на сегодняшнюю подборку из 4 таких автомобилей. Также в дирекции напоминают, что "попадать в такой топ, особенно зимой, - это пример безответственности".

Дирекция отмечает: хотя обязательный период использования зимних шин в Латвии - с 1 декабря по 1 марта, сцепные свойства летних шин быстро снижаются, когда температура воздуха опускается до +4 до +6 °C. Поэтому, прежде чем автомобилист заглянет в календарь, следует прежде всего посмотреть в окно.

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