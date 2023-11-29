Фото ⟩ "Уточки на льду": CSDD собрала ТОП-4 водителей, которые все еще пользуются летней резиной

CSDD предлагает взглянуть на сегодняшнюю подборку из 4 таких автомобилей. Также в дирекции напоминают, что "попадать в такой топ, особенно зимой, - это пример безответственности".

Дирекция отмечает: хотя обязательный период использования зимних шин в Латвии - с 1 декабря по 1 марта, сцепные свойства летних шин быстро снижаются, когда температура воздуха опускается до +4 до +6 °C. Поэтому, прежде чем автомобилист заглянет в календарь, следует прежде всего посмотреть в окно.

❄️🦆 Transportlīdzekļu tehniskajās kontrolēs uz ceļiem mūsu kolēģi jau sastapuši un iemūžinājuši pirmās savvaļas pīles uz ledus. Piedāvājam ieskatīties šodienas TOP4 izlasē un atgādinām, ka iekļūšana šādā topā, īpaši ziemas laikā, ir bezatbildības paraugdemonstrējums. pic.twitter.com/VHqsGDyUCo — CSDD (@CSDD_LV) November 29, 2023