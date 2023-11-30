Снег в Риге: общественный транспорт опаздывает вплоть до часа; в аэропорту возможны задержки рейсов

Задержка у трамваев на отдельных маршрутах составляет до 15-20 минут, троллейбусы опаздывают на 30-40 минут, а автобусы - на 40 минут, а на отдельных маршрутах - до часа.

Наиболее тяжелая ситуация в Дарзини, Муцениеки и Мангальсале.

Напомним, за ночь толщина снежного покрова на улицах Риги выросла примерно на 15 сантиметров. Вскоре после полуночи была начата уборка и посыпка улиц.

С 3 часов ночи проводится очистка тротуаров, к которой привлечены 46 единиц техники и семь бригад, которые в Старой Риге чистят тротуары вручную.

Сегодня водители могут использовать городской общественный транспорт бесплатно, так как в силе так называемые "снежные билеты".

В аэропорту "Рига" возможны задержки рейсов

В то время, как службы аэропорта продолжают чистить снег, в аэропорту возможна задержка отдельных рейсов, сообщили в социальной сети Х представители аэропорта.

Службы аэропорта работают и очищают взлетное поле от снега, однако задержка рейсов возможна.

Пассажиров призывают следить за информацией авиакомпаний, а также запланировать дополнительное время для пути в аэропорт.

Напомним, в четверг в Риге зарегистрирован самый большой снежный покров за последние два года.