Снег в Риге: общественный транспорт опаздывает вплоть до часа; в аэропорту возможны задержки рейсов

Во время интенсивного снегопада автобусы в Риге опаздывают вплоть до часа, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Задержка у трамваев на отдельных маршрутах составляет до 15-20 минут, троллейбусы опаздывают на 30-40 минут, а автобусы - на 40 минут, а на отдельных маршрутах - до часа.
Наиболее тяжелая ситуация в Дарзини, Муцениеки и Мангальсале.
Напомним, за ночь толщина снежного покрова на улицах Риги выросла примерно на 15 сантиметров. Вскоре после полуночи была начата уборка и посыпка улиц.
С 3 часов ночи проводится очистка тротуаров, к которой привлечены 46 единиц техники и семь бригад, которые в Старой Риге чистят тротуары вручную.
Сегодня водители могут использовать городской общественный транспорт бесплатно, так как в силе так называемые "снежные билеты".
В аэропорту "Рига" возможны задержки рейсов
В то время, как службы аэропорта продолжают чистить снег, в аэропорту возможна задержка отдельных рейсов, сообщили в социальной сети Х представители аэропорта.
Службы аэропорта работают и очищают взлетное поле от снега, однако задержка рейсов возможна.
Пассажиров призывают следить за информацией авиакомпаний, а также запланировать дополнительное время для пути в аэропорт.
Напомним, в четверг в Риге зарегистрирован самый большой снежный покров за последние два года.
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