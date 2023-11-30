Нападение на женщину в рижском ресторане: комментарий полиции

На попавшей в соцсети записи с камер видеонаблюдения видно, что мужчина за стойкой в ресторане Space Falafel разговаривает с двумя женщинами, пока одна из них не дает мужчине пощечину, после чего он бьет посетительницу рукой по голове. После этого мужчина вытаскивает женщину из помещения. Другие посетители ресторана, насколько это видно на записи, в происходящее вовлечены не были.

Административный процесс был начат в связи с нанесением легких телесных повреждений после получения заявления от пострадавшего лица, подтвердили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

После проведения экспертизы и определения точной степени тяжести повреждений процесс может быть переквалифицирован.

За нанесение легких телесных повреждений может быть наложен штраф в размере от 210 до 500 евро.

В свою очередь общество Sievietei paveicās сообщило в соцсети Х, что поступает информация о том, что это был не единичный случай, поэтому возможных пострадавших призывают сообщать в общество. Представитель Sievietei paveicās Майя Крастиня рассказала, что в общество обратились три человека, которые сообщили, что им известно о других случаях насилия в отношении к женщин со стороны Юшко. Если после распространенного обществом в соцсетях призыва поступит более подробная информация, то общество свяжется со специалистами, чтобы принять дальнейшие решения.

Несмотря на то, что у Sievietei paveicās нет опыта работы с жертвами, общество призывает связаться с ним возможных пострадавших анонимно. В то же время Крастиня допускает, что возможным жертвам страшно сообщать о произошедшем.

Юшко частично принадлежит предприятие Simply Delicious (ресторан COD). Этот ресторан недавно был включен в путеводитель Michelin Selected Restaurants. В прошлом году оборот предприятия составил 448 834, а прибыль - 50 912 евро.