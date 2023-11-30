Передача выяснила, почему перед выездом нужно чистить автомобиль от снега

По словам начальника Бюро безопасности дорожного движения Государственной полиции Артура Смилги, снег с автомобиля необходимо очищать, чтобы он не мешал окружающим.

"Чтобы ничто не мешало водителю транспортного средства видеть окружающую его обстановку, не создавало опасности ни для него самого, ни для других участников дорожного движения.

По закону водитель обязан убирать снег, чтобы он не разлетался и не падал, создавая опасность для других участников дорожного движения, но да, ответственности за это нет".

Передача 360TV ZIŅneši также отправилась узнать мнение эксперта по безопасности дорожного движения Оскара Ирбитиса о снеге на кузове автомобиля.

Да, штраф за такое не полагается, но Ирбитис рекомендует каждому водителю избавиться от сугроба на машине, поскольку может случиться так, что полицейские интерпретируют это как незакрепленный груз, и тогда возникает угроза наказания.

"Если бы я положил на крышу матрас или кучу дров, они тоже могли бы двигаться, снег тоже может двигаться.

Тот факт, что он образовался естественным образом, ничего не значит. Либо мы его счищаем, либо укрепляем.

Снег никак не закрепить, так что давайте не будем лениться - уберем его! Кроме того, куча снега на крыше мешает аэродинамике, и автомобиль начинает расходовать больше топлива.

Если мы едем по трассе, очищенная машина будет потреблять как минимум на 15% меньше топлива, чем неочищенная".

Полиция и эксперты призывают каждого водителя перед выездом на дорогу убедиться в полной чистоте своего автомобиля.