Фото ⟩ Полиция просит опознать людей на фото; их подозревают в преступлении

В связи с возбужденным уголовным делом полиция ищет лиц, изображенных на фото.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных лиц, или обладает какой-либо информацией о их возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 67086471, 67085980 или 110 или написать на электронную почту: anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.