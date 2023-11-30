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Фото ⟩ Полиция просит опознать людей на фото; их подозревают в преступлении

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Полиция просит опознать людей на фото, они подозреваются в преступлении
Полиция просит опознать людей на фото, они подозреваются в преступлении Фото: Valsts policija

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного использования чужих платежных средств.

В связи с возбужденным уголовным делом полиция ищет лиц, изображенных на фото.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных лиц, или обладает какой-либо информацией о их возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 67086471, 67085980 или 110 или написать на электронную почту: anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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