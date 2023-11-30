Дороги в снегу: осложнено движение по всей Латвии; особенно сложная ситуация у границы с Эстонией

Вечером в четверг, 30 ноября, из-за снегопада затруднены условия движения по всей Латвии, но особенно плохие они на Видземском шоссе недалеко от границы с Эстонией, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
На автомагистралях по всей Латвии условия движения можно охарактеризовать как сложные, но на Видземском шоссе от Вирши до границы с Эстонией они очень сложные, а на карте условий движения отмечены красным цветом.
LVC сообщили, что из-за сильного снегопада несколько раз проводилась очистка и поливка противоскользящими материалами дорог республиканского значения. Даже сейчас на дорогах продолжает работать зимняя техника Latvijas autoceļu uzturētāja.
Ранее Latvijas valsts ceļi распространило предупреждение о ситуации на дорогах, особо подчеркнув, что в случае продолжительного снегопада дороги могут быть полностью очищены от снега в течение от 3 до 24 часов после окончания снегопада.
LVC призывает автомобилистов быть очень осторожными, так как дороги будут заснеженными, а в некоторых местах метель осложнит видимость.
Информировать об обледенении на участках республиканских автодорог, а также о других осложнениях, если они возникают на республиканских дорогах, можно по круглосуточному бесплатному телефону компании LVC 8000 5555.
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