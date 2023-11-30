Дороги в снегу: осложнено движение по всей Латвии; особенно сложная ситуация у границы с Эстонией

На автомагистралях по всей Латвии условия движения можно охарактеризовать как сложные, но на Видземском шоссе от Вирши до границы с Эстонией они очень сложные, а на карте условий движения отмечены красным цветом.

LVC сообщили, что из-за сильного снегопада несколько раз проводилась очистка и поливка противоскользящими материалами дорог республиканского значения. Даже сейчас на дорогах продолжает работать зимняя техника Latvijas autoceļu uzturētāja.

Ранее Latvijas valsts ceļi распространило предупреждение о ситуации на дорогах, особо подчеркнув, что в случае продолжительного снегопада дороги могут быть полностью очищены от снега в течение от 3 до 24 часов после окончания снегопада.

LVC призывает автомобилистов быть очень осторожными, так как дороги будут заснеженными, а в некоторых местах метель осложнит видимость.

Информировать об обледенении на участках республиканских автодорог, а также о других осложнениях, если они возникают на республиканских дорогах, можно по круглосуточному бесплатному телефону компании LVC 8000 5555.