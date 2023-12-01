Армия Израиля заявила о возобновлении боев в секторе Газа

Армия Израиля обвинила группировку ХАМАС в нарушении перемирия.

Как сообщает журналист AFP, в городе Газа видны налеты израильской авиации и артиллерийские удары.

В пятницу утром закончилось временное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, и ни одна из сторон, ни посредник Катар не объявили о его продлении, тем самым увеличив возможность возобновления боевых действий.

Перемирие закончилось в пятницу, в 7:00 (по местному и латвийскому времени). Бои были прекращены неделю назад, 24 ноября. Первоначально перемирие длилось четыре дня, но затем с помощью Катара и другого посредника Египта было продлен на несколько дней.

В ходе недельного перемирия ХАМАС и другие боевики освободили в секторе Газа более 100 заложников, большинство из которых были израильтянами, в обмен на освобождение 240 палестинцев из израильских тюрем. Почти все освобожденные были женщинами и детьми.