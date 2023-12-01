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Взрыв в тоннеле БАМа: власти РФ расследуют ЧП как теракт. Украина говорит об операции СБУ

rus.tvnet.lv
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Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМ)
Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Фото: @LaraLar93023545

Взрыв в самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти РФ признали терактом, сообщили в пятницу, 1 декабря, российские СМИ.

После пожара в Северомуйском тоннеле в отношении "неустановленных лиц" возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщил источник, информированный о ходе расследования, сообщает газета "Коммерсантъ".

Первоначально было установлено, что в результате взрыва бомбы, заложенной под вагоном, загорелся топливный бак, сообщил источник.

Как сообщалось, в четверг, 30 ноября, в Северомуйском тоннеле в Бурятии произошел взрыв, а украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что его организовала Служба безопасности Украины.

"Фактически это единственное серьезное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. И сейчас этот маршрут, который Россия использует в том числе для военных поставок, парализован", - сказал один из источников. Он заявил, что взрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, но официального комментария служба пока не дала.

Между тем российские пропагандисты первоначально утверждали, что причиной возгорания товарного поезда стало "короткое замыкание в кабельной сети". Telegram-канал Baza сообщает, что произошло как минимум два взрыва.

Первый взрыв произошел, когда в тоннель въехал состав из 50 вагонов, в который входили, среди прочего, 41 цистерна с дизтопливом и три цистерны с авиационным топливом.

В результате взрыва сгорели первые 16 цистерн, однако в 20-й и 22-й цистернах были обнаружены протечки. Из тоннеля удалось вывести 14 вагонов. Остальные вагоны остались в тоннеле, так как путь был сильно поврежден и затоплен разлитым топливом, передает Baza.

Позже в результате взрыва в том же районе пострадал еще один поезд, в составе которого сгорели четыре топливных бака.

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