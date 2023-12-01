Взрыв в тоннеле БАМа: власти РФ расследуют ЧП как теракт. Украина говорит об операции СБУ

Между тем российские пропагандисты первоначально утверждали, что причиной возгорания товарного поезда стало "короткое замыкание в кабельной сети". Telegram-канал Baza сообщает, что произошло как минимум два взрыва.

СБУ продовжує тримати русню в постійній напрузі: сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей ⬇️ pic.twitter.com/LNll1YaGHa — Lara-Lara (@LaraLar93023545) November 30, 2023

Первый взрыв произошел, когда в тоннель въехал состав из 50 вагонов, в который входили, среди прочего, 41 цистерна с дизтопливом и три цистерны с авиационным топливом.

В результате взрыва сгорели первые 16 цистерн, однако в 20-й и 22-й цистернах были обнаружены протечки. Из тоннеля удалось вывести 14 вагонов. Остальные вагоны остались в тоннеле, так как путь был сильно поврежден и затоплен разлитым топливом, передает Baza.

Позже в результате взрыва в том же районе пострадал еще один поезд, в составе которого сгорели четыре топливных бака.