Взрыв в тоннеле БАМа: власти РФ расследуют ЧП как теракт. Украина говорит об операции СБУ

Взрыв в самом длинном тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти РФ признали терактом, сообщили в пятницу, 1 декабря, российские СМИ.
После пожара в Северомуйском тоннеле в отношении "неустановленных лиц" возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщил источник, информированный о ходе расследования, сообщает газета "Коммерсантъ".
Первоначально было установлено, что в результате взрыва бомбы, заложенной под вагоном, загорелся топливный бак, сообщил источник.
Russian Telegram channels report that on November 30, saboteurs blew up a freight train in Buryatia at the Itykit-Okusikan crossing, which consisted of 50 train cars, including 41 tank cars with diesel and 3 tank cars with aviation fuel.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 1, 2023
Further transportation of the cars is… https://t.co/d4icUgMZi4 pic.twitter.com/8rqlkALnQl
Как сообщалось, в четверг, 30 ноября, в Северомуйском тоннеле в Бурятии произошел взрыв, а украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что его организовала Служба безопасности Украины.
"Фактически это единственное серьезное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. И сейчас этот маршрут, который Россия использует в том числе для военных поставок, парализован", - сказал один из источников. Он заявил, что взрыв - очередная успешная спецоперация СБУ, но официального комментария служба пока не дала.
Между тем российские пропагандисты первоначально утверждали, что причиной возгорания товарного поезда стало "короткое замыкание в кабельной сети". Telegram-канал Baza сообщает, что произошло как минимум два взрыва.
СБУ продовжує тримати русню в постійній напрузі: сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.— Lara-Lara (@LaraLar93023545) November 30, 2023
Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей ⬇️ pic.twitter.com/LNll1YaGHa
Первый взрыв произошел, когда в тоннель въехал состав из 50 вагонов, в который входили, среди прочего, 41 цистерна с дизтопливом и три цистерны с авиационным топливом.
В результате взрыва сгорели первые 16 цистерн, однако в 20-й и 22-й цистернах были обнаружены протечки. Из тоннеля удалось вывести 14 вагонов. Остальные вагоны остались в тоннеле, так как путь был сильно поврежден и затоплен разлитым топливом, передает Baza.
Позже в результате взрыва в том же районе пострадал еще один поезд, в составе которого сгорели четыре топливных бака.
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