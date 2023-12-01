Российские военные использовали беспилотник для атаки на украинский самолет, который ВС РФ приняли за истребитель Су-25. Однако вскоре выяснилось, что предполагаемый самолет оказался подделкой, что вынуждены были признать даже российские провоенные блогеры.
Видео ⟩ Российский дрон взорвал "самолет ВСУ". Как признали в самой РФ это, скорее всего, была подделка
В соцсетях распространяется видео, на котором российский беспилотник Lancet взрывает предполагаемый украинский самолет. Российский Telegram-канал "Днепровский рубеж" поделился видео в четверг и написал: "Су-25 ВФУ стал очередной целью наших операторов БпЛА "Ланцет", в результате чего точным попаданием барражирующего боеприпаса был уничтожен. Отличная работа,парни!" (пунктуация сохранена).
Однако вскоре после того, как видео было опубликовано в Telegram-каналах, несколько российских провоенных блогеров выразили сомнение в подлинности самолета. По их мнению, то, что выглядело как советский истребитель Су-25, которых у Украины имеется несколько, оказывается подделкой.
Видео: Уничтожение украинского поддельного самолета
Так, вокруг самолета не хватает подходящего оборудования, и он криво стоит, пишет блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале. Кроме того, самолет выглядит потрепанным. Удар беспилотника не привел к возгоранию, людей на месте происшествия не было. "Насколько я могу судить, это простой кусок дерева".
Чешский военный аналитик Якуб Яновский, пишущий для голландского разведывательного сайта с открытыми источниками Oryx, также считает, что этот самолет является подделкой. "Подтверждено, что это приманка - довольно хорошая приманка, которую можно распознать только вблизи из-за различий в деталях", - написал он в микроблоге X, разместив фотографию настоящего истребителя Су-25. Первым признаком того, что самолет является подделкой, является кабина пилотов, говорит Сергей Майер из группы проверки фактов NTV/RTL. "Кабина неправильной формы", - говорит Яновский. Кроме того, крыло вокруг двигателя явно отличается от крыла "СУ-25".
Пророссийский Telegram-канал Aviahub, имеющий более 15 тысяч подписчиков, так написал об изображении штурмовика: "Судя по имитации стекла кабины и неясному креплению, можно сделать выводы: это однозначно либо мертвый самолет, летавший давным-давно, или реквизит из дерьма и палок".
Яновский из Oryx считает, что предположения о том, что это мог быть старый отреставрированный самолет, маловероятны: "Конструкция во многих местах отличается от настоящего Су-25, я считаю, что это самодельный макет самолета". По мнению Яновского, такие ложные цели - хороший способ заставить Россию тратить свои дальнобойные высокоточные боеприпасы. Ранее сообщалось, что такие ловушки даже спровоцировали атаки баллистическими ракетами.
Также Яновский рассказал, что такие макеты достаточно дешевы в производстве, и что российский беспилотник преодолел ПВО Украины.
Другой причиной использования реквизита могло быть то, что украинцы хотели отвлечь внимание от местонахождения настоящих самолетов. С начала войны ВСУ приходилось часто перемещать свои немногочисленные самолеты, чтобы не дать российским дронам обнаружить и уничтожить их. Украина пока не прокомментировала этот инцидент.
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