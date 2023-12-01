Видео ⟩ Российский дрон взорвал "самолет ВСУ". Как признали в самой РФ это, скорее всего, была подделка

В соцсетях распространяется видео, на котором российский беспилотник Lancet взрывает предполагаемый украинский самолет. Российский Telegram-канал "Днепровский рубеж" поделился видео в четверг и написал: "Су-25 ВФУ стал очередной целью наших операторов БпЛА "Ланцет", в результате чего точным попаданием барражирующего боеприпаса был уничтожен. Отличная работа,парни!" (пунктуация сохранена).

Однако вскоре после того, как видео было опубликовано в Telegram-каналах, несколько российских провоенных блогеров выразили сомнение в подлинности самолета. По их мнению, то, что выглядело как советский истребитель Су-25, которых у Украины имеется несколько, оказывается подделкой.

Видео: Уничтожение украинского поддельного самолета

Так, вокруг самолета не хватает подходящего оборудования, и он криво стоит, пишет блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале. Кроме того, самолет выглядит потрепанным. Удар беспилотника не привел к возгоранию, людей на месте происшествия не было. "Насколько я могу судить, это простой кусок дерева".