В браузере Chrome обнаружена опасная уязвимость; его необходимо обновить

Как указывается в блоге Google, новейшее обновление содержит сразу семь улучшений безопасности, важнейшее из которых - CVE-2023-6345. Оно связано с проблемами работы графической библиотеки Skia 2D. Skia 2D используется в Chrome и других сервисах Google.

Исследователи предупредили, что эта уязвимость позволяет недобросовестным интернет-ползователям выполнять произвольный код на компьютере, открывая определенные веб-страницы в браузере Chrome. Обычно такие проблемы безопасности позволяют хакерам получить полный контроль над системой жертвы, украсть или удалить данные, установить вредоносное ПО и многое другое.

Именно поэтому разработчики Chrome рекомендуют как можно быстре обновить браузер. Актуальная версия Chrome 119.0.6045.199 уже доступна для операционных систем Windows, macOS и Linux.

Пользователем браузеров Edge, Brave и других, работающих на базе Chromium, стоит проверить, не доступна ли новая версия.

Это шестая уязвимость нулевого дня, обнаруженная в Chrome в этом году. Половина из этих уязвимостей была обнаружена в последние месяцы. Последний раз Google призывал обновить браузер в конце сентября.

Указывается, что с 2024 года Google Chrome запретит возможность использовать блокировщики рекламы. То же самое будет относиться и к другим браузерам, работающим на технологии Chromium. Судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, который не планируется отказываться от расширений, в том числе блокировщика рекламы.