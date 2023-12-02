При укладке "СП-2" Россия просила координаты подлодок НАТО

Россия через лицензирующие немецкие структуры запрашивала информацию о подлодках НАТО в Балтийском море во время строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство dpa со ссылкой на выводы парламентской следственной комиссии, созданной в ландтаге земли Мекленбург - Передняя Померания.

По словам депутата от Христианско-демократического союза Себастьяна Элерса (Sebastian Ehlers), горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 запрашивало у бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море. Это управление было одним из лицензирующих органов и в 2018 году отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

Судя по информации со слушаний комиссии, российской стороне были в итоге переданы "очень приблизительные данные", пишет dpa. Тем не менее передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал показания свидетелей председатель следственной комиссии Ханнес Дамм (Hannes Damm).

Лицензирование "Северного потока - 2" в центре расследования

Процесс лицензирования "Северного потока - 2" сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в различных нарушениях и лоббировании интересов России со стороны немецких чиновников.

В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания решением местного парламента был учрежден фонд "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Его фактической целью было содействие строительству газопровода "Северный поток - 2" вопреки угрозе санкций США.