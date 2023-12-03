Передача выяснила подробности трудоустройства и увольнения Мамыкина из VDI

Тем временем Гострудинспекция упразднила должность начальника стратегических коммуникаций и отправила Мамыкина в простой, то есть он не работал, но продолжал получать зарплату каждый месяц. По данным инспекции, ее сумма составляет 1318 евро брутто.

Мамыкин вступил в объединение муниципальных организаций и государственных учреждений Виталия Рейнбаха, которое защищает его и противодействует попыткам его повторного увольнения . 27 сентября прошлого года Государственная инспекция труда обратилась в суд с заявлением о расторжении трудового договора. Суд длится год и только 16 октября этого года суд удовлетворил иск. Мамыкин не стал его обжаловать, и приговор вступил в силу 7 ноября.

Nekā personīga поинтересовалась у представителя VDI об обстоятельствах простоя Мамыкина.

Аузиня: С августа прошлого года до 7 ноября этого года, когда вступило в силу решение суда о его увольнении, мы оплачивали ему простой, который соответственно был равен зарплате за месяц.

NP: Получается, что в декабре у него будет последний перевод из VDI за ноябрь?

Аузиня: Да, до 7 ноября. Но при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, который установлен законом.

NP: Во сколько это обойдется?

Аузиня: Примерно месячная зарплата.