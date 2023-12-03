Передача выяснила подробности трудоустройства и увольнения Мамыкина из VDI

Уже сообщалось, что прокремлевский активист, бывший член политической партии "Согласия" Андрей Мамыкин переехал в Россию, но получает хорошую зарплату от Государственной инспекции труда (VDI). Так, выяснилось, что Мамыкин взыскал с VDI 10 000 евро за необоснованное увольнение, а за 2 года получил примерно 20 000 евро, сообщает программа Nekā personīga.
Программа Nekā personīga выяснила, как Мамыкин был принят на работу в Государственную инспекцию труда два года назад, а также как инспекция пыталась его уволить. Также выяснилось, что Мамыкин два года получал зарплату из госбюджета.
Сейчас суд по увольнению окончательно завершился, но в декабре Мамыкину выплатят компенсацию за неиспользованный отпуск. Он проработал на своем рабочем месте две недели.
Мамыкин была принят на работу в VDI 1 октября 2021 года. На табличке возле его кабинета было написано - руководитель отдела стратегических коммуникаций.
В конце 2020 года в мире началась пандемия COVID-19, и руководство инспекции решило, что необходимо улучшить имидж заведения. Соответственно, была создана должностная инструкция для новой должности - "менеджер по стратегическим коммуникациям".
Кандидатам обещали зарплату чуть более 1000 евро до уплаты налогов. Сами сотрудники VDI безуспешно искали сотрудника, после чего был объявлен конкурс, на который подал заявку только один Мамыкин. Была создана конкурсная комиссия, и единственный кандидат прошел дистанционное собеседование.
"Возможно, в поисковую систему было введено неправильное ключевое слово. Но мы никогда не видели такой информации, которая дискредитировала бы его и показала, что мы не могли взять его на работу", - говорит Андра Аузиня, заместитель директора Государственной инспекции труда.
Конкурсная комиссия Государственной инспекции труда под руководством руководителя учреждения Ренарса Лусиса признала Мамыкина подходящим на новую должность. 1 октября 2021 года Мамыкину выделили кабинет. Ему было предписано подписать ряд документов об отсутствии конфликта интересов.
Новый сотрудник проработал там одну неделю. Из-за второй волны пандемии COVID-19 работу перевели на удаленный режим. Но уже 14 октября, после призыва министра благосостояния Гатиса Эглитиса более внимательно оценить нового сотрудника, Мамыкин был уволен с должности.
Основанием для расторжения договора, стало его интервью с уволенной из больницы "Гайльэзерс" фельдшером, которая отрицала существование пандемии Covid-19. Интервью было опубликовано в то время, когда Мамыкин уже работал на государство.
"Политические взгляды сами по себе не могут быть чем-то, что давало бы работодателю повод не брать кого-то на работу. На что мы, возможно, не обратили достаточно внимания, так это на то, как его имидж известного человека может повлиять на имиджа Государственной инспекции труда", - отмечает Аузиня.
Через месяц Мамыкин обратится в суд и оспорит увольнение. Как поясняют в инспекции труда, трудовой договор Мамыкина подготовило Министерство благосостояния. Из-за ошибки там не был указан испытательный срок.
Поэтому суд в июне прошлого года постановил, что увольнение незаконно. Согласно приговору суда, доступному Nekā personīga, суд обязал Государственную инспекцию труда выплатить Мамыкину 10 104 евро и 68 центов в качестве невыплаченной заработной платы, а также он был восстановлен на работе.
Тем временем Гострудинспекция упразднила должность начальника стратегических коммуникаций и отправила Мамыкина в простой, то есть он не работал, но продолжал получать зарплату каждый месяц. По данным инспекции, ее сумма составляет 1318 евро брутто.
Мамыкин вступил в объединение муниципальных организаций и государственных учреждений Виталия Рейнбаха, которое защищает его и противодействует попыткам его повторного увольнения. 27 сентября прошлого года Государственная инспекция труда обратилась в суд с заявлением о расторжении трудового договора. Суд длится год и только 16 октября этого года суд удовлетворил иск. Мамыкин не стал его обжаловать, и приговор вступил в силу 7 ноября.
Nekā personīga поинтересовалась у представителя VDI об обстоятельствах простоя Мамыкина.
Аузиня: С августа прошлого года до 7 ноября этого года, когда вступило в силу решение суда о его увольнении, мы оплачивали ему простой, который соответственно был равен зарплате за месяц.
NP: Получается, что в декабре у него будет последний перевод из VDI за ноябрь?
Аузиня: Да, до 7 ноября. Но при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск, который установлен законом.
NP: Во сколько это обойдется?
Аузиня: Примерно месячная зарплата.
Дисциплинарное дело было возбуждено против директора Государственной инспекции труда Ренарса Лусиса сразу после первой попытки уволить Мамыкина. Был сделан вывод, что он халатно и некачественно выполнял свои обязанности, возглавляя учреждение и конкурсную комиссию, дискредитируя не только себя, но и учреждение, и страну.
Однако ущерб, нанесенный интересам государства, не может считаться существенным. Нарушение носило случайный характер и было совершено по грубой неосторожности. Кроме того, Лусис по собственной инициативе устранил последствия дисциплинарного проступка, уволив сотрудника, который не соответствовал требованиям, предъявляемым к его должности.
За эти действия Лусису был объявлен выговор. Не согласившись с наказанием, он обратился в суд в феврале этого года, но его заявление было отклонено, и 29 марта оно вступило в силу. Однако эта оценка была проведена до того, как Мамыкин был восстановлен в должности, и без учета того факта, что государство выплатило ему около 20 000 евро. Сотрудница министерства, составившая ошибочный трудовой договор с Мамыкиным, больше не работает в министерстве, уволившись по собственному желанию.
Журналист программы отправился в дом в Дарзциемсе, где Мамыкин до недавнего времени жил со своей семьей. Но можно было понять, что дом стоит пустой. Сосед подтвердил, что Мамыкин там не живет.
Согласно общедоступным данным в Земельной книге, дом в 2015 году купила за 290 тысяч евро жена Мамыкина Наталья. Для сделки был взят кредит в Swedbank. Уже в 2019 году в базе была сделана запись о том, что ипотека покашена.
Андрей Мамыкин теперь стал телезвездой в Москве, где различные каналы, контролируемые Кремлем, очерняют Латвию и должностных лиц. Три недели назад Мамыкин дал обширное интервью информационному агентству BELTA, контролируемому белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Между тем в Службе государственной безопасности Латвии (VDD) не стала комментировать журналистам ход уголовного дела, возбужденного против Мамыкина за его враждебные высказывания в эфире ультрареакционного российского телеканала "Царьград", в которых он заявил, что Россия совершает великое и святое дело в Украине.
VDD отмечает, что пример Мамыкина показывает, насколько необходимо было бы принять поправки, которые разрешают трудоустройство в государственных учреждениях и учреждениях самоуправления только лицам, лояльным Латвии.
Заместитель директора VDI Аузиня подчеркивает, что VDI не может оценить собственную ответственность за то, что конкретному человеку, проработавшему две недели на государственной должности, все равно приходится платить зарплату из бюджетных средств.
"Государственная инспекция труда, учитывая, что в комиссии было высшее руководство учреждения, не может оценить собственную ответственность. И эту ответственность должно оценивать то учреждение, которое нас курирует", - уверена она.
Осенью 2023 года в СМИ появилась информация, что семья Мамыкина вступила в конфликт с сотрудниками компании GASO, пришедшими в дом Мамыкина без приглашения, в связи с возможной утечкой газа.
Мамыкина дома не оказалось, а сотрудники GASO подрались с его сыном.
Полиция установила, что сын Мамыкина получил легкие травмы. Однако правоохранители установили, что сотрудники GASO защищались, и 21 ноября процесс об административном правонарушении был прекращен.
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