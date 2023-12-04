Армия Израиля усилила нападения на юг сектора Газа

Начальник Генштаба израильской армии Херци Ха-Леви, обращаясь к резервистам, сказал, что теперь армия "мощно и основательно" воюет и на юге сектора Газа. Представитель армейской прессы позднее подтвердил, что армия "продолжает расширять наземное вторжение" по всему сектору Газа, в том числе военнослужащие вступают в прямые бои с террористами.