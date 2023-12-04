Армия Израиля усилила нападения на юг сектора Газа

Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа, охватив всю его территорию, заявила в воскресенье израильская армия, пообещав на юге сектора Газа не менее мощное наступление, чем на севере.
Сухопутные войска Израиля движутся на юг сектора Газа после трех дней интенсивных бомбардировок.
Согласно радиосообщениям израильской армии, Израиль начал наземную операцию к северу от Хан-Юниса.
Ранее Израиль приказал мирным жителям перебраться в южную часть сектора Газа, чтобы спастись от операции в северной части сектора Газа. Поэтому юг сектора Газа чрезвычайно густонаселен.
Начальник Генштаба израильской армии Херци Ха-Леви, обращаясь к резервистам, сказал, что теперь армия "мощно и основательно" воюет и на юге сектора Газа. Представитель армейской прессы позднее подтвердил, что армия "продолжает расширять наземное вторжение" по всему сектору Газа, в том числе военнослужащие вступают в прямые бои с террористами.
Бои в секторе Газа возобновились в пятницу после недельного прекращения огня. Израиль отметил, что палестинская исламистская группировка ХАМАС нарушила режим прекращения огня, обстреляв территорию страны ракетами.
Утром в воскресенье израильская армия издала приказы об эвакуации в нескольких районах Хан-Юниса, призвав жителей немедленно покинуть город. Израильская армия считает, что в этом городе скрывается часть руководства ХАМАС.
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