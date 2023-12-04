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Собраны подписи против предложения МВД о лишении прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч

rus.tvnet.lv/LETA
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Радар скорости
Радар скорости Фото: Paula Čurkste/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv за три дня собрано более 11 000 подписей против предложения, предусматривающего лишение прав за превышение скорости движения более чем на 30 километров в час.

Представитель инициативы Модрис Скудра отмечает, что штрафы должны быть постепенными и соразмерными.

"Следует учитывать и реальную ситуацию: если на дороге нужно обогнать две едущие одна за другой машины, особенно грузовик, то скорость в конце маневра весьма вероятно будет около 120 км/ч", - пояснил представитель инициативы.

Также отмечается, что из-за суровости наказания велик риск того, что нарушитель попытается бежать, что точно не будет способствовать безопасности на дороге.

Ранее пользователи твиттера в качестве контраргумента увеличению штрафов назвали "неупорядоченную ситуацию" с въездом в населенный пункт. Случаются ситуации, когда из-за ландшафта сразу не видно, что вдоль дороги начался населенный пункт, а дорожный знак о начале населенного пункта тоже может быть плохо заметен, например, если его закрывают кусты, отметил один из пользователей соцсетей.

Как сообщалось, с соответствующим предложением - о возможном временном лишении прав при превышении скорости как минимум на 31 километр выше разрешенной - выступило Министерство внутренних дел, поддержку ему выразили и в Министерстве сообщения.

Сейчас закон о дорожном движении предусматривает, что санкция в виде лишения прав применяется, если разрешенная скорость движения превышена не менее чем на 51 километра в час и до 60 километров в час.

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