Собраны подписи против предложения МВД о лишении прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч

Представитель инициативы Модрис Скудра отмечает, что штрафы должны быть постепенными и соразмерными.

"Следует учитывать и реальную ситуацию: если на дороге нужно обогнать две едущие одна за другой машины, особенно грузовик, то скорость в конце маневра весьма вероятно будет около 120 км/ч", - пояснил представитель инициативы.

Также отмечается, что из-за суровости наказания велик риск того, что нарушитель попытается бежать, что точно не будет способствовать безопасности на дороге.

Ранее пользователи твиттера в качестве контраргумента увеличению штрафов назвали "неупорядоченную ситуацию" с въездом в населенный пункт. Случаются ситуации, когда из-за ландшафта сразу не видно, что вдоль дороги начался населенный пункт, а дорожный знак о начале населенного пункта тоже может быть плохо заметен, например, если его закрывают кусты, отметил один из пользователей соцсетей.

Как сообщалось, с соответствующим предложением - о возможном временном лишении прав при превышении скорости как минимум на 31 километр выше разрешенной - выступило Министерство внутренних дел, поддержку ему выразили и в Министерстве сообщения.

Сейчас закон о дорожном движении предусматривает, что санкция в виде лишения прав применяется, если разрешенная скорость движения превышена не менее чем на 51 километра в час и до 60 километров в час.