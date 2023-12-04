В Риге выступят популярные рэперы Jakone и A.V.G

A.V.G придумал свой псевдоним, так как в паспорте он Валико Гарегинович Алексанян, а его коллега по сцене Арам Jakone Байталов.

У каждого была своя сольная карьера, но объединив свои усилия в 2022 году, рэперы выпустили песни "Пау Пау" и "Платина", а также сняли клипы. После выхода этих работ музыканты заняли первые места во многих музыкальных чартах.

В 2023 году A.V.G выпускает новый клип на песню "Я плачу", который за три месяца собрал более 35 миллионов просмотров на YouTube.

А у Jakone в этом году вышла романтичная песня "По весне" совместно с певицей Scirena, который собрал более 30 миллионов просмотров.

Как говорит Jakone: "Наша музыка — собственный, новый жанр, в котором собраны несколько стилей: ньюскул, олдскул, дрилл".

Это будет первым выступлением музыкантов в Европе. На сцене рэперы исполнят свои лучшие работы, а также выступят со своими новыми песнями. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.