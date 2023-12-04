Ринкевич вместе с 20 многодетными семьями зажжет елку возле Рижского замка

На рождественском мероприятии, которое состоится в среду, 6 декабря, в 15.00, президент государства Эдгар Ринкевич встретится с 20 многодетными семьями из разных регионов и городов Латвии, чтобы совместно зажечь рождественскую елку на площади возле Рижского замка, сообщает канцелярия президента Латвии.
На традиционное рождественское мероприятие по предложению региональных самоуправлений приглашаются самые социально активные и творческие латвийские многодетные семьи, а также семьи, вернувшиеся жить в Латвию из-за границы.
В Рижском замке соберутся семьи из Айзкрауклесского района, Алукснесского района, Аугшдаугавского района, Южно-Курземского района, Добельского района, Гулбенского района, Краславского района, Кулдигского района, Кекавского района, Салдусского района, Смилтенского района, Валкского района, Балви, Даугавпилса, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Олайне и Риги.
Галерея: Рождественские елки в Старой Риге
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