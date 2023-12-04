Подано семь жалоб в связи с конкурсом по строительству четвертой очереди Южного моста

По первым четырем жалобам окончательное решение пока не принято. IUB запросило разъяснения у Государственного бюро по контролю за строительством. В связи с этим принятие решения назначено на декабрь. Подателями жалоб были BMGS, EWCON, Baltic Industrial construction и LNK Industries.

За это время управление закупок центральной администрации Рижского самоуправления внесло изменения в закупочную документацию, изменив включенные в нее требования, а также поступили еще три жалобы на эту закупку.

Их подали Binders, BMGS и L Projekts.

Как сообщалось, конкурс был объявлен 4 августа.

Закупка проводится в два этапа: предусмотрено строительство на Яня Чакстес гатве от ул. Валдекю до ул. Зиепниеккална и от Виенибас гатве до ул. Валдекю. Строительство каждого участка на Яня Чакстес гатве должно быть завершено в течение двух лет.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в архиве агентства LETA, Южный мост из-за его значительных затрат в народе называют одним из самых дорогих мостов в мире. Рижское самоуправление взяло на его строительство кредит, который изначально планировало вернуть в 20-летний период. Работы по его строительству были начаты в 2004 году, а завершены в 2013 году.

Общая стоимость моста к окончанию работ достигла примерно 570 млн латов, или более 810 млн. евро

Чтобы осуществить четвертую очередь проекта, дума ранее решила приобрести четыре объекта недвижимости, необходимые для строительства Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална.