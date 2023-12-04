Видео ⟩ В рейдах полиции и CSDD раскрывается суровая реальность готовности водителей к зиме

До 1 декабря автомобилям разрешалось передвигаться на летних шинах с глубиной протектора не менее 1,6 миллиметра. С 27 ноября по 1 декабря CSDD проверила 1979 автомобилей, из которых 26 были с летними шинами, глубина протектора у 59 машин составляла ниже трех миллиметров, у 89 она была между тремя и четырьмя миллиметрами и у 152 машин она составляла от четырех до пяти миллиметров. В связи с этим удовлетворительная глубина протектора шин обнаружена у 1653 водителей.

Не было недостатка и в водителях, покрышки которых были такими же гладкими, как в "Формуле-1". Теперь уже обязательным местом первой проверки зимних шин было выбрано Добельское шоссе в Елгаве, возле поворота на четвертую линию.

Представитель CSDD Улдис Зандбергс рассказывает, что проверено несколько десятков транспортных средств и как минимум у пяти глубина протектора такова, что в зиму ездить нельзя, и шины следует заменить.

Большинство водителей въезжают на место проверки уверенно и с улыбкой на лице. В ответе на вопрос, нужны ли проверки, сомнений нет.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!