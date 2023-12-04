Расходы на здравоохранение увеличены не будут: бюджетная комиссия отклонила предложения оппозиции

Комиссия не поддержала предложение Национального объединения о перераспределении 107 миллионов евро для индексации тарифов на услуги больниц.

Также не было поддержано предложение "Объединенного списка" (ОС) о выделении 74,4 млн евро на обеспечение своевременного наличия ресурсов и возможности планирования заработной платы и человеческих ресурсов, включая поддержку в подготовке медицинских кадров и развитие системы медицинского образования.

Не прошло также предложение фракции "Стабильности!" о выделении 70 млн евро на повышение заработной платы медицинскому персоналу и три предложения о выделении дополнительных средств на лечение онкобольных - фракции "Стабильности!", Нацобъединения и депутата Глории Гревцовой.

Комиссия также не поддержала предложение ОС о выделении 12,4 млн евро на улучшение здоровья матери и ребенка, включая стоматологические услуги для детей. Предложение Нацобъединения о выделении 10,7 млн евро на улучшение здоровья матери и ребенка также не было поддержано.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров отклонил 288 предложений, поданных оппозиционными депутатами ко второму чтению государственного бюджета в Сейме.

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