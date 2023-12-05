"Русский мат в Эстонии не зависит от национальности". Таллиннские учителя о матерящихся детях

Как только выпал снег, дети устремились на любые склоны Таллинна, чтобы радоваться законам физики и весело лететь под горку на чем угодно, что скользит. Корреспондент Rus.Postimees вместе со своим ребенком тоже приобщился к этой нестареющей классике досуга в самое темное время года. Длинная и крутая гора между Нымме и Мустамяэ травмирует не каждого, но равнодушным точно не оставит никого. Если вы много весите, лучше не пробуйте. Останавливаться с помощью кустов не очень приятно. Дети же легки и на подъем, и буквально. А когда летят под горку, легки еще и на высказывания.