Утром во вторник движение осложнено на большей части территории Латвии

Условия движения по шоссе не осложнены только в центральной части Земгале - в округе Елгавы и Бауски, а также в Селии и южной части Латгале. Однако водителям стоит считаться с тем, что состояние дорожного покрытия может измениться очень быстро.

Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий передвижения к работам по содержанию дорог привлечены 104 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водители должны соблюдать особую осторожность, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и держать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

О сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, в LVC можно сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

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