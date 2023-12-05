Министр охраны среды и регионального развития сможет аннулировать мандат депутата самоуправления, если тот в течение трех месяцев не посещает заседания думы. Такую поправку к закону о статусе депутата самоуправления поддержала комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.
Мандат депутата самоуправления смогут аннулировать за длительное отсутствие без уважительной причины
Мандат депутата может быть аннулирован, если он не посещает более половины очередных заседаний думы в течение трех месяцев.
Закон уже сейчас предусматривает, что дума может лишить мандата депутата,
который не посещает по крайней мере четыре заседания подряд без уважительной причины. Предлагается изменить эту процедуру и предоставить право отзывать мандаты учреждению, не связанному напрямую с самоуправлением.
Сейм планирует принять поправку во втором и окончательном чтении на этой неделе.
Как сообщалось, эти вопросы возникли в связи с ситуацией, в которой оказалась испытывающая финансовые трудности Резекненская городская дума. После обнаружения финансовых нарушений и отстранения председателя думы Александра Барташевича правящая в Резекне партия "Вместе для Латвии" призналась в намеренном саботаже заседаний думы, чтобы добиться роспуска думы и проведения новых выборов.
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