Мандат депутата самоуправления смогут аннулировать за длительное отсутствие без уважительной причины

Мандат депутата может быть аннулирован, если он не посещает более половины очередных заседаний думы в течение трех месяцев.

Закон уже сейчас предусматривает, что дума может лишить мандата депутата,

который не посещает по крайней мере четыре заседания подряд без уважительной причины. Предлагается изменить эту процедуру и предоставить право отзывать мандаты учреждению, не связанному напрямую с самоуправлением.

Сейм планирует принять поправку во втором и окончательном чтении на этой неделе.

Как сообщалось, эти вопросы возникли в связи с ситуацией, в которой оказалась испытывающая финансовые трудности Резекненская городская дума. После обнаружения финансовых нарушений и отстранения председателя думы Александра Барташевича правящая в Резекне партия "Вместе для Латвии" призналась в намеренном саботаже заседаний думы, чтобы добиться роспуска думы и проведения новых выборов.

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