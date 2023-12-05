Жизнь после инсульта. 3 совета от врачей по улучшению здоровья

"Инсульт – это повреждение мозга, которое возникает в результате разрыва или закупорки кровеносных сосудов. Он может настичь человека в любом возрасте, но все же чаще наблюдается после 55 лет. В особую зону риска входят люди с повышенным кровяным давлением, неконтролируемым сахарным диабетом или повышенным уровнем холестерина, а также те, кто курит и злоупотребляет алкоголем. Чтобы избежать инсульта, каждому, особенно после достижения возраста 40 лет, надо регулярно проверять свой пульс, кровяное давление, уровень холестерина, а также уровень сахара в крови. Если показатели превышены, то следует задуматься о возможностях контроля, в том числе об изменении образа жизни. Если же беда уже произошла, то важно уже в первый час после случившегося доставить пациента в больницу, чтобы повысить возможность удаления тромба или растворения его с помощью специфических лекарств. Надо отметить, что полноценная реабилитация в первые полгода после инсульта, безусловно, является важнейшим фактором выздоровления", – объясняет Dr. Харитонченко.