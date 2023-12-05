Жизнь после инсульта. 3 совета от врачей по улучшению здоровья

Инсульт или внезапное нарушение мозгового кровообращения находится на втором месте среди самых распространенных причин смерти в мире и является третьей основной причиной инвалидности. Ежегодно в латвийские больницы поступают 6500 человек с этим диагнозом. Для уменьшения последствий инсульта человеку важно как можно быстрее получить специфическое лечение, кроме того, с 1 апреля этого года можно получить и оплаченное государством лечебное дополнительное питание.
Однако часто, несмотря на своевременно полученное лечение, у пациентов с инсультом могут сохраняться функциональные расстройства разной степени тяжести, при которых необходима помощь мультипрофессиональной реабилитационной команды, объясняет невролог Dr. Ивета Харитонченко.
"Инсульт – это повреждение мозга, которое возникает в результате разрыва или закупорки кровеносных сосудов. Он может настичь человека в любом возрасте, но все же чаще наблюдается после 55 лет. В особую зону риска входят люди с повышенным кровяным давлением, неконтролируемым сахарным диабетом или повышенным уровнем холестерина, а также те, кто курит и злоупотребляет алкоголем. Чтобы избежать инсульта, каждому, особенно после достижения возраста 40 лет, надо регулярно проверять свой пульс, кровяное давление, уровень холестерина, а также уровень сахара в крови. Если показатели превышены, то следует задуматься о возможностях контроля, в том числе об изменении образа жизни. Если же беда уже произошла, то важно уже в первый час после случившегося доставить пациента в больницу, чтобы повысить возможность удаления тромба или растворения его с помощью специфических лекарств. Надо отметить, что полноценная реабилитация в первые полгода после инсульта, безусловно, является важнейшим фактором выздоровления", – объясняет Dr. Харитонченко.
Физическая реабилитация
К сожалению, наиболее частыми последствиями инсульта являются нарушения речи или движения, например, паралич одной стороны тела. Специальные реабилитационные упражнения – один из важнейших факторов на пути к выздоровлению. Необходимость получения конкретных услуг по реабилитации следует оценивать индивидуально, с учетом вызванных заболеванием нарушений и реально достижимых целей. В реабилитации часто принимают участие физиотерапевт, эрготерапевт, логопед. С помощью различных упражнений эксперты стараются восстановить движения человека, равновесие, речь и другие функции. В медицине существует феномен, называемый нейропластичностью – способность мозга восстанавливаться и тренироваться в течение жизни. Подобно тому, как тренируют мышцы тела. Во время выполнения движений в мозге формируются новые соединения из здоровых нервных клеток, и, на основании вновь приобретенного опыта, человек вновь становится способен выполнять разные виды деятельности, которые он утратил в результате инсульта. Реабилитация доступна как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Следует учитывать, что чрезвычайно важно участие близких и поддержка пациента в повседневной деятельности. Онлайн доступны также бесплатные материалы, в которых разъясняется процесс ухода за человеком, перенесшим инсульт, а также описываются упражнения, которые можно выполнять дома.
Лечебное дополнительное питание
После инсульта часто бывает нарушена способность человека полноценно усваивать пищу – могут возникнуть трудности с пережевыванием или глотанием. В организме также происходят изменения, затрагивающие обмен веществ, – усиленно разрушаются белки, отвечающие за энергию и мышечную массу. Если человек не способен полноценно усваивать питательные вещества, то у него не будет сил и для других реабилитационных процессов. Поэтому важно проконсультироваться с врачом о необходимости получения лечебного дополнительного питания. Человек получает его вместо обычных приемов пищи или в дополнение к ним, и в этом питании в сбалансированном количестве содержатся все необходимые организму питательные вещества (углеводороды, жиры, белки, витамины, минеральные вещества, клетчатка). Если человек испытывает трудности с глотанием, то дополнительное питание можно вводить через зонд или вену. Между тем, если имеются трудности с пережевыванием пищи или полученного количества пищи недостаточно, то ее можно получать в домашних условиях в виде напитка или порошков.
С 1 апреля этого года используемое в домашних условиях лечебное дополнительное питание различным группам пациентов оплачивается из государственных средств. По направлению от лечащего или семейного врача пациента направляют в Кабинет клинического питания Рижской Восточной клинической университетской больницы. После очной или дистанционной консультации оценивается необходимость дополнительного питания и соответствующий его вид. К месту проживания лечебное дополнительное питание для употребления в домашних условиях курьер доставляет в течение 3 дней после его назначения. По истечение 2-8 недель врач оценивает дальнейшую необходимость лечебного питания, в зависимости от состояния здоровья пациента и плана лечебного процесса. Кабинет не только обеспечивает выдачу и доставку специального продовольствия, но также предлагает пациентам и их близким очные и удаленные консультации специалиста по питанию и медицинской сестры. Телефон для пациентов: 22034606.
Не только физическая, но и эмоциональная реабилитация
Помимо физиотерапии, реабилитации и сбалансированного питания пациентам после болезни необходима также забота о психологическом здоровье. Многие пациенты, перенесшие инсульт, сталкиваются с постинсультной депрессией и тревожностью. Объяснить это можно как физическими изменениями в мозге, так и эмоциональными переменами, которые зачастую связаны с длительной нетрудоспособностью или наступлением внезапной инвалидности. К сожалению, подобное психоэмоциональное состояние может ослабить способность человека мотивировать себя на выздоровление, что оказывает существенное влияние на результат реабилитации. В таких случаях пациенту важно не только обратиться за помощью к профессионалу, например, психологу, но нужна также поддержка близких. Важно помочь человеку сохранять самоуважение в любой ситуации и воздерживаться от критики его состояния здоровья. Надо стараться переключать его внимание, разговаривая с ним о привычных повседневных делах, стараясь, по мере физических возможностей поддерживать его увлечения или интересы. В таких случаях могут помочь посещения родственников, друзей. Нежное отношение со стороны близких помогает пациенту адаптироваться в его состоянии и избежать тяжелой депрессии. Главное – стараться мотивировать человека не опускать руки и продолжать процесс реабилитации.
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