Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", - цитирует издание министра обороны Финляндии.

"Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас", - добавил он.

Хекенен выразил надежду, что решение о начале производства снарядов для Украины примут до Рождества.

Предполагается, что производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро.

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