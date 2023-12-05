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Финляндия будет производить артиллерийские снаряды для Украины

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Артиллерийские снаряды
Артиллерийские снаряды Фото: AP/Scanpix

Финляндия планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов для того, чтобы отправить их в Украину, ссылаясь на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, сообщает местная газета Iltalehti.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", - цитирует издание министра обороны Финляндии.

"Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас", - добавил он.

Хекенен выразил надежду, что решение о начале производства снарядов для Украины примут до Рождества.

Предполагается, что производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро.

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