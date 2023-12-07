Липину интересно ⟩ Откуда взялась моя фамилия? Исследуем новинку от Агентства латышского языка

Пару недель назад Агентство латышского языка сообщило о создании словаря фамилий. В первые часы количество желающих узнать историю своего рода было настолько большим, что сайт с трудом мог удовлетворить все запросы. Но сейчас я решил прошерстить его на предмет полезности и качества.
Первым делом я, конечно, нашел в списке свою фамилию - Ļipins. И первая же претензия - словарь почему-то разделяет мужские и женские фамилии.
Это несправедливо, потому что полно фамилий, которые одинаково звучат и у мужчин, и у женщин. Таким образом, зайдя, например, на фамилию Rabša, мы узнаем, что она принадлежит 42 мужчинам и 39 женщинам. А вот я должен отдельно поискать Ļipins, и отдельно - Ļipina.
Но бог с ним, потому что куда большим разочарованием для меня стала скудная информация о моей фамилии. По сути, я просто узнал, сколько людей ею обладают: всего три ныне живущих мужчины (это, видимо, я, мой брат и мой отец) и три ныне живущие женщины (моя мама, моя бабушка и неизвестный мне человек).
И все. Больше ничего о моей фамилии я не получил.
Но ладно, думаю. Возможно, проблема в том, что моя фамилия, мягко говоря, не характерна для Латвии и не особенно распространена (в отличие от варианта Lipins - без мягкости в первой букве). Поэтому я решил пробежаться по более известным жителям Латвии.
Про Ренарса Кауперса я узнал, сколько живых однофамильцев у него есть (75 мужчин и 73 женщины), а также что в 1935 году его фамилия была больше всего распространена в Латгале, где есть село Каупери. Это одна из версий происхождения, вторая - от слова kaupre - небольшое взгорье.
Кстати, отмечу, что если искать фамилию Kaupere вместо Kaupers, то там информации о происхождении нет.
Про Раймонда Паулса я узнал только, что в 1935 году его фамилия была наиболее распространена в Курземе. О происхождении ничего не сказано.
Про Эдгара Ринкевича - что его фамилия в 1935 году была распространена в Латгале и Курземе, а также что она "связана с фамилией Римкевич, которая, возможно, происходит от слова rimt - успокаиваться".
Подобной информации нет не только в женском варианте фамилии, но и в очень близких к Rinkēvičs фамилиях: Rinķevičs, Rinkevičs, Riņķevičs, Rinkevics.
В общем, информации, как вы понимаете, мало, и она очень однообразна и специфична.
Из интереса пробежался по самым распространенным русским фамилиям. Так вот, происхождение фамилий Ivanovs, Smirnovs, Timofejevs и Petrovs покрыто мраком тайны. Про Иванова хотя бы указывается, что это "самая распространенная фамилия среди русских Латвии".
О Kozlovs все-таки написали, что фамилия происходит от русского слова "козел" или польского kozioł. С Popovs смешнее - указывается совпадение с латышским словом pops, а вот про слово "поп" из русского языка ничего не говорится.
Преданья старины
В этот момент вас, возможно, интересует - откуда так часто берется 1935 год? Что ж, давайте я немного расскажу о том, как создавался этот словарь фамилий.
За основу было взято исследование "Латвийские фамилии в архивных материалах". В его ходе за пять лет было издано три книги: в 2017 году - про латгальские фамилии; в 2019 году - словарь, охватывающий Курземе, Земгале и Селию, то есть историческое Курземско-Земгальское княжество; в 2022 году - про видземские фамилии.
Собственно, одним из "архивных материалов", упомянутых в названии исследования, и является перепись населения 1935 года. Поэтому если фамилия, которую вы ищете, существовала тогда, то вы получите больше информации.
Но, разумеется, набор фамилий за последние 88 лет изменился, поэтому в словарь фамилий включены также данные из Регистра физических лиц.
И в итоге мы получаем то, что получаем - информация о каждой фамилии очень сухая, если вообще есть, и собрана крайне механически. Мой любимый пример - фамилия Bērziņš, о происхождении которой написано лишь то, что она родственна фамилии Bērzs - а уж там мы узнаем, что фамилия Bērzs происходит от слова bērzs - береза.
И это все?
Неужто весь словарь фамилий - это просто набор сухих чисел? Нет, совсем нет. Еще это перепечатка трех книг, упомянутых мною выше.
Перепечатано все красиво, в начале есть оглавление с гиперссылками, иллюстрации сохранены - все чин по чину.
А нет, стоп. Как раз с иллюстрациями проблема.
Вот, например, страница с переписью населения в Баркавской волости 1897 года. Какой именно год и какая именно волость, я понял только тогда, когда скачал картинку и увеличил ее (на сайте увеличить иллюстрации, кроме карт, нельзя). Я специально показываю скриншот с сайта, а не саму картинку, чтобы можно было оценить, насколько менее читабелен текст под картинкой.
А знаете почему? Потому что текст под картинкой - это часть картинки. Вместо того чтобы отсканировать иллюстрацию из книги и подписать ее на сайте, иллюстрацию отсканировали вместе с подписью - с ожидаемой потерей качества.
С читаемостью текста на картинках тут в целом большая проблема. Вот, скажем, карта Видземе с наиболее распространенными фамилиями в разных волостях. Вроде все пристойно, но авторы зачем-то решили выделить три самые распространенные фамилии - Берзиньш, Калниньш и Озолиньш - кислотно-зеленым цветом. Что, разумеется, делает их абсолютно нечитаемыми.
И да, карты, в отличие от остальных картинок, можно увеличить. Но это просто расширение раза в полтора - как и, скажем, у нас на сайте. Но RUS TVNET, простите, не словарь фамилий. А по этим картам очень хочется поползать, поизучать поближе. Но на самом сайте uzvardi.lv это сделать невозможно.
Кстати, даже с базовым увеличением картинки тоже не всегда все ладно.
Ниже карта Видземе, отображающая количество фамилий, заканчивающихся на "сон", в разных волостях. Первая картинка - карта до увеличения, вторая - после.
Как говорится, вместо тысячи слов.
И, чтобы вы понимали, я не искал ошибки специально. Карта выше - это была третья карта, на которую я кликнул на этом сайте. Через полторы недели после запуска портала.
***
Я бы, может, был бы менее критичен и не придирался к каким-то техническим ошибкам, если бы понимал, в чем ценность этого сайта.
Помогает ли он в создании "генеалогического древа", как утверждалось в одном новостном сюжете? Да не особо, я просто узнал, сколько у меня однофамильцев, а не то, где их искать.
Дает ли он какую-то новую информацию о происхождении фамилии? Тоже вряд ли. Подозреваю, что и Берзини, и Поповы в курсе о связи с березами и попами, а многие фамилии остаются вообще без гипотез.
Совсем бесполезным портал назвать сложно, я уверен, что специалисты и интересующиеся с удовольствием прочитают сами исследования. Но это достоинство непосредственно книг и работы их авторов, а не созданного портала.
Показательно, что на сайте Агентства латышского языка нет ни слова о создании сайта uzvardi.lv, хотя обо всех выходящих книгах сообщалось своевременно. Такое ощущение, что портал создавался потому, что надо.
Пожалуй, самое ценное, что есть на портале - это возможность самому отправить историю своего рода. Правда, сразу возникает вопрос, кто будет перепроверять эту информацию (и будет ли вообще?).
А про историю фамилии Липин я поискал на сторонних сайтах. Кстати, происходит моя фамилия вовсе не от дерева липа, а от имен Ипатий, Алипий и Олимп - все они сокращенно именовались Липами. Вот так.
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