Липину интересно ⟩ Откуда взялась моя фамилия? Исследуем новинку от Агентства латышского языка

А нет, стоп. Как раз с иллюстрациями проблема.

Вот, например, страница с переписью населения в Баркавской волости 1897 года. Какой именно год и какая именно волость, я понял только тогда, когда скачал картинку и увеличил ее (на сайте увеличить иллюстрации, кроме карт, нельзя). Я специально показываю скриншот с сайта, а не саму картинку, чтобы можно было оценить, насколько менее читабелен текст под картинкой.

Портал uzvardi.lv Фото: Скриншот RUS TVNET

А знаете почему? Потому что текст под картинкой - это часть картинки. Вместо того чтобы отсканировать иллюстрацию из книги и подписать ее на сайте, иллюстрацию отсканировали вместе с подписью - с ожидаемой потерей качества.

С читаемостью текста на картинках тут в целом большая проблема. Вот, скажем, карта Видземе с наиболее распространенными фамилиями в разных волостях. Вроде все пристойно, но авторы зачем-то решили выделить три самые распространенные фамилии - Берзиньш, Калниньш и Озолиньш - кислотно-зеленым цветом. Что, разумеется, делает их абсолютно нечитаемыми.

Карта самых распространенных фамилий Видземе в 1935 году Фото: СК

И да, карты, в отличие от остальных картинок, можно увеличить. Но это просто расширение раза в полтора - как и, скажем, у нас на сайте. Но RUS TVNET, простите, не словарь фамилий. А по этим картам очень хочется поползать, поизучать поближе. Но на самом сайте uzvardi.lv это сделать невозможно.

Кстати, даже с базовым увеличением картинки тоже не всегда все ладно.