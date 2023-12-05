Комиссия Сейма поддержала законопроект об обыске сумок учеников директорами

Сегодня предложенная депутатами редакция законопроекта была отложена для проведения дальнейших дискуссий.

Президент в целях содействия безопасной обстановке в школах предлагает определить, что руководитель учебного заведения обязан оценить полученную информацию о насилии в отношении лица, вовлеченного в осуществление образовательного процесса, проинформировать учредителя образовательного учреждения и решать ситуацию в образовательном учреждении.

В случаях обоснованных подозрений об угрозе применения насилия или в том, что у обучаемого лица находятся запрещенные или опасные вещества или предметы, руководитель образовательного учреждения имеет право провести проверку личных вещей обучаемого лица в его присутствии.

Вопрос о безопасности в образовательных учреждениях в очередной раз поднят после случаев насилия в отдельных образовательных учреждениях.

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