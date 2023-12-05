Козловскис: РФ и Беларусь продолжат использовать мигрантов для дестабилизации ситуации

О такой необходимости свидетельствуют события последнего времени на восточной границе ЕС, в том числе стимулируемый Россией приток иммигрантов на финско-российской границе.

"Очевидно, что в обозримом будущем развернутое Беларусью и Россией использование потоков мигрантов на восточной границе ЕС продолжится. Эти люди используются как оружие для дестабилизации ситуации в нашем регионе и оказания экономического давления на ЕС в целом", - сказал министр.

Комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Юханссон указала министрам стран-участниц, что хотя в целом число мигрантов на восточной границе ЕС меньше, чем наблюдается на южной границе, ситуация очень серьезная и угрожает всему ЕС.

На совете также обсуждалась ситуация в Шенгенской зоне на основании подготовленного Еврокомиссией Шенгенского барометра. Еврокомиссия отмечает, что усиленное давление на внешнюю границу ЕС сохраняется, кроме того, сейчас необходимо искать решения по кадровому вопросу, поскольку на внешних границах ЕС наблюдается нехватка персонала.

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