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Эстонская мастерская долго ремонтировала машину и неожиданно выставила клиенту счет в 3400 евро

Аймур-Яан Кескель
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Двигатель машины. Иллюстративное фото
Двигатель машины. Иллюстративное фото Фото: PhotoMIX Company / Pexels

У принадлежащего молодому человеку BMW были проблемы с двигателем, и он отвез машину в ремонтную мастерскую, где был установлен новый двигатель, который менее чем через год снова сломался. Владелец автомобиля вновь отправился в ту же мастерскую, где машина в итоге пробыла три месяца, а затем с клиента потребовали более 3400 евро за ремонт, сообщает Rus.Postimees.

Когда двигатель впервые сломался, Маркус (фамилия редакции известна) заплатил мастерской по разборке и ремонту BMW Carway за ремонт автомобиля 4485 евро. Мастерская дала на машину полугодовую гарантию.

​В августе этого года, через 10 месяцев после первого ремонта автомобиля, на шоссе под Тарту снова произошла неисправность в двигателе и машина больше не заводилась. К тому времени машина с отремонтированным двигателем проехала около 10 000 километров. Автомобиль Маркуса был выпущен в 2013 году, и в конце года ему исполнится 10 лет.

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