Грядет новая война? Президент Венесуэлы объявил об аннексии региона Гайаны

Также глава Венесуэлы поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, открыть на территории аннексированного штата свои представительства. Компаниям, которые уже работают там, Мадуро дал три месяца на сворачивание дел.

3 декабря в Венесуэле прошел референдум, на котором жителей спрашивали об их отношении к потенциальной аннексии региона. Власти сообщают, что более 95% избирателей одобрили все пять вопросов референдума, а всего "за" аннексию было отдано не менее 10,5 миллиона голосов.

Богатый ископаемыми ресурсами Эссекибо - международно-признанная территория соседней Гайаны. У Венесуэлы давно были притязания на эти земли, однако они обострились после обнаружения в регионе крупных месторождений нефти.

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