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Видео ⟩ Невнимательность водителя и пассажира Porsche чуть не унесла жизни трех человек

rus.tvnet.lv
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Момент аварии
Момент аварии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Водитель Porsche попал в особенно неприятную аварию, когда подрезал мотоциклиста с пассажиром. Но на этом его неприятности не закончились.

На кадрах видно, как водитель Porsche медленно пытается перестроиться с одной полосы движения на другую. В момент маневра мотоцикл с двумя людьми внезапно и на большой скорости врезается в бок автомобиля. После столкновения два человека, которые ехали на мотоцикле, буквально вылетели вперед.

Правда, на этом беды Porsche не закончились - через несколько секунд, когда машина остановилась и открылась передняя пассажирская дверь, в нее врезался еще один мотоциклист.

Для мотоциклиста это столкновение выглядело болезненным, поскольку после него он сильно влетел в бок проезжающего автобуса.

Видео вызвало ажиотаж в социальных сетях, люди спорят, кто виноват. Одни говорят, что виноваты мотоциклисты, другие - что водитель Porsche "купил" водительские права.

В зарубежных СМИ сообщается, что ДТП произошло 28 ноября текущего года в Сингапуре. По факту происшествия начато расследование, которое установит точные обстоятельства аварии.

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