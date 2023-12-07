Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимация

- А что когда кто мог сделать? Вот много сделала немецкая интеллигенция в 1933 году? На самом деле никакой народ ничего не может сделать с диктатурой. Это абсолютно ХХ век доказал: ни испанская интеллигенция ничего не сделала с Франко, ни немецкая ничего не сделала с Гитлером, ни португальская c Салазаром, а уж что творилось при Пероне там нечего говорить, там Борхес работал контролером где-то на рынке, по-моему. То есть, верить в то, что народ что-то может сделать против силовой диктатуры, это иллюзия. Но можно постепенно этот народ довести до того, что надстройка окажется шире базиса. Что и случилось в России дважды: в 1917 и в 1985 годах. Интеллигенция переросла эту социальную систему и ее взорвала, как гаршинская пальма, которая разрушает теплицу. Но она первой и гибнет на этом морозе. Вот в этом проблема. Ведь, например, первое что они (российские власти. - Ред.) сделали, они не стали цензурировать мою журналистику, они продолжали выпускать мои книги, но они полностью лишили меня возможности преподавать. Я им опасен в этом качестве. И слава Богу, что я могу это делать за границей.