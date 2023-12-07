Обязанность самоуправлений демонтировать советские памятники признана соответствующей Конституции

Даугавпилсская дума отметила, что ни из части второй статьи 4 закона о демонтаже памятников, прославляющих советский режим, ни из других норм не вытекает, что при определении подлежащих демонтажу объектов Кабинет министров должен учитывать местные условия в каждом самоуправлении. Часть первая статьи 8 этого закона прямо и трезво противоречит как принципу самоуправления, включающему финансовую автономию самоуправления, так и частям первой и второй статьи 9 Европейской хартии местного самоуправления, считают в Даугавпилсском самоуправлении.

КС пришел к выводу, что определенные оспариваемыми нормами в качестве подлежащих демонтажу объекты, прославляющих Красную армию, были установлены с целью повлиять на воспоминания и эмоции жителей Латвии в связи с пережитыми преступлениями оккупационной власти против индивидов, человечества и государственного строя и напомнить о постоянном присутствии советской власти.

Учитывая происхождение прославляющих советский режим объектов и то, что для самоуправлений еще с момента принятия декларации о восстановлении независимости был обязателен принцип государственной непрерывности, КС пришел к выводу, что еще до вступления в силу оспариваемых норм допускались только такие действия самоуправлений, которые направлены на предотвращение символического влияния объектов, например, демонтаж или перемещение объектов в аккредитованные музеи.