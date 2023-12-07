Под Алуксне из-за неубранных дорог могут остановить общественный транспорт

Компания Gulbenes autobuss, предоставляющая в Алуксненском крае услуги общественного транспорта, а на значительной части края еще и перевозки школьников, обратилась в муниципалитет, предупредив о возможном прекращении движения, если на маршрутах перевозки школьников на автодорогах государственного значения не будет обеспечено безопасное передвижение.

​Как сообщает Аплока, школьников перевозят в основном по автодорогам госзначения, а в некоторых случаях - и по муниципальным автодорогам.

Самоуправление Алуксненского края направило письмо Министерству сообщения, Министерству образования и науки, Видземскому плановому региону, VSIA Latvijas valsts ceļi и VAS Latvijas autoceļu uzturētājs с просьбой обеспечить ежедневное содержание автомагистралей госзначения в зимний сезон, регулярно очищая их от снега и обеспечив достаточный технический и кадровый потенциал.

Самоуправление просит обеспечить качество содержания дорог, принимая во внимание время проезда общественного и муниципального транспорта, а также тот факт, что в Алуксненском крае более длительный снежный период, высокая частота выпадения снега и толщина снежного покрова.