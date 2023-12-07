Под Алуксне из-за неубранных дорог могут остановить общественный транспорт

SIA Gulbenes autobuss предупредило муниципалитет Алуксненского края о приостановке работы общественного транспорта из-за неочищенных автодорог государственного значения, сообщила специалист муниципалитета по связям с общественностью Эвита Аплока.
Компания Gulbenes autobuss, предоставляющая в Алуксненском крае услуги общественного транспорта, а на значительной части края еще и перевозки школьников, обратилась в муниципалитет, предупредив о возможном прекращении движения, если на маршрутах перевозки школьников на автодорогах государственного значения не будет обеспечено безопасное передвижение.
Как сообщает Аплока, школьников перевозят в основном по автодорогам госзначения, а в некоторых случаях - и по муниципальным автодорогам.
Самоуправление Алуксненского края направило письмо Министерству сообщения, Министерству образования и науки, Видземскому плановому региону, VSIA Latvijas valsts ceļi и VAS Latvijas autoceļu uzturētājs с просьбой обеспечить ежедневное содержание автомагистралей госзначения в зимний сезон, регулярно очищая их от снега и обеспечив достаточный технический и кадровый потенциал.
Самоуправление просит обеспечить качество содержания дорог, принимая во внимание время проезда общественного и муниципального транспорта, а также тот факт, что в Алуксненском крае более длительный снежный период, высокая частота выпадения снега и толщина снежного покрова.
Председатель муниципальной думы Алуксненского края Алуксненского Дзинтар Адлерс подчеркивает, что всем в стране важно действовать скоординировано. Если желаемым направлением государства является оптимизация школьной сети, а муниципалитеты пошли на такой шаг и внесли соответствующие изменения в свою сеть образовательных учреждений, то госучреждения также должны прислушаться к потребностям муниципалитетов и обеспечить необходимые условия.
Аплока поясняет, что в этом учебном году в Алуксненском крае предоставленные самоуправлением маршруты общественного и школьного транспорта были организованы по государственным дорогам, каждый день доставляя учащихся в учебные заведения волостей и города. К сожалению, большинство республиканских дорог, по которым курсирует школьный транспорт, имеют более низкий класс ежедневного содержания. В результате дороги становятся непроходимыми.
Это создает аварийные ситуации и задержки рейсов. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить своевременную доставку учащихся в школу, важно, чтобы дороги республиканского значения были проходимы для общественного транспорта и муниципальных школьных автобусов, говорят в муниципалитете.
Муниципалитет также приложил к письму список определенных вместе с Gulbenes autobuss государственных автодорог в более критическом состоянии, которым необходимо обеспечить ежедневное содержание более высокого качества. В список автодорог вошли Колбергис - Понкули, Виляка - Зайцева - граница России, Лиепна - Бея, Алуксне - Лиепна, Кюдери - Яунанна, Ветрайне - Малиена - Калнцемпьи - Спривули, Алуксне - Калниена - Гулбене, Илзене - Лизеспастс, Синоле - Силакрогс, Маринькалнс - Алсвики, Алуксне - Зиемери - Вецлайцене.
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