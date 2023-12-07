На нескольких участках рек образуются уплотнения льда

С продолжением морозов на реках Латвии усиливается ледообразование и движение шуги (проще говоря - водя с фрагментами льда), на нескольких участках рек увеличиваются заторы и наблюдаются колебания уровня воды, свидетельствует обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информация.
Происходит снижение проточности рек, на некоторых участках образование льда вызвало резкие колебания уровня воды.
Новый лед еще тонкий, ходить по нему опасно.
На Даугаве уплотнение льда наблюдается ниже Пиедруи, Краславы, Даугавпилса и Ерсики, а также в нижнем течении за Екабпилсской наблюдательной станцией. На участке от Екабпилса до белорусской границы уровень воды в Даугаве в последние дни поднялся на 0,5-2 метра.
В Даугаве образуются ледовые закраины вдоль берегов и наблюдается незначительное движение шуги, которая создает уплотнения. На Даугаве возле Краславы и Вайкуляны образовался ледяной покров с полыньями, а на Плявиньском водохранилище возле Плявиняс и возле Зельки - ледостав с образованием торосов.
На реках бассейна Даугавы вдоль берегов также образуются закраины, происходит редкое движение шуги, на отдельных участках рек образовался неполный ледостав или ледовый покров, а также уплотнения.
В верховьях Гауи у Велены образовался ледовый покров с торосами, от Валмиеры до Сигулды вдоль берегов сформировались ледовые закраины и в реке происходит редкое движение шуги. На Гауе возле Царникавы образовался ледяной покров. В других реках Видземе также есть лед вдоль берегов, происходит редкое движение шуги и местами наблюдается ледостав.
В Лиелупе возле Межотне образовались ледовые закраины и наблюдается редкий ход шуги, возле Стальгене - неполный ледостав, под Елгавой - ледяной покров с полыньями, на участке от Калнциемса до Слокас - ледостав.
В Курземе некоторые реки еще свободны ото льда, но на большей части рек вдоль берегов образуются закраины, местами движется шуга, в нижнем течении Венты наблюдается и чашечный лед.
В ближайшие дни по мере продвижения шуги в излучинах рек и в более узких местах увеличатся уплотнения, прогнозируют гидрологи. В верховьях Лиелупе, в Даугаве, Огре, Гауе и на отдельных участках других рек возможно более резкое повышение уровня воды, вызванное образованием льда. На более длинных участках Даугавы и Гауи продолжит формироваться и укрепляться ледяной покров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!