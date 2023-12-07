На нескольких участках рек образуются уплотнения льда

Происходит снижение проточности рек, на некоторых участках образование льда вызвало резкие колебания уровня воды.

Новый лед еще тонкий, ходить по нему опасно.

На Даугаве уплотнение льда наблюдается ниже Пиедруи, Краславы, Даугавпилса и Ерсики, а также в нижнем течении за Екабпилсской наблюдательной станцией. На участке от Екабпилса до белорусской границы уровень воды в Даугаве в последние дни поднялся на 0,5-2 метра.

В Даугаве образуются ледовые закраины вдоль берегов и наблюдается незначительное движение шуги, которая создает уплотнения. На Даугаве возле Краславы и Вайкуляны образовался ледяной покров с полыньями, а на Плявиньском водохранилище возле Плявиняс и возле Зельки - ледостав с образованием торосов.

На реках бассейна Даугавы вдоль берегов также образуются закраины, происходит редкое движение шуги, на отдельных участках рек образовался неполный ледостав или ледовый покров, а также уплотнения.